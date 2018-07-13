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Главнокомандующий силами НАТО в Европе пояснил размещение дополнительных сил в Балтии
Главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал США Кертис Скапаротти заявил о том, что размещение дополнительных ресурсов блока в Балтийском регионе вопреки позиции России является «необходимым шагом», вызванным агрессивными действиями Москвы. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».
По словам Скапаротти, «четыре батальона не являются угрозой для России», имея в виду дополнительные силы, расположенные в странах Балтии и в Польше в течение последних месяцев.
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Он назвал их «фактическим сдерживающим фактором для любой агрессии со стороны России в отношении границ НАТО».
«Мы хотим, чтобы они (Россия, — ред.) были продуктивным членом Европы, но они должны уважать и сотрудничать в рамках действующих правил»,— заявил Скапарротти в ответ на вопрос, видит ли он в РФ угрозу или потенциального друга для НАТО и США.
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Генерал также подтвердил позицию альянса относительно непризнания аннексии Россией Крыма и «их присутствия на востоке Украины», добавив, что рост российского военного присутствия в Крыму это «то, чему я должен уделить внимание».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Порошенко заявил, что Россия не сможет заблокировать вступление Украины в НАТО.
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