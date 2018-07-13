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Создатель "Новичка" пояснил, почему в Солсбери использовалось вещество именно российского производства (видео)
Ученый Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия «Новичок», использованных при отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказал, сколько вещества произвела Россия и как его синтезировать. Такую информацию он привел в эфире «112 Украина».
По его данным, «Новичок» разрабатывался в России в течение 17 лет.
«Новички» были синтезированы и разрабатывались в течение 17 лет. 17 лет потребовалось для обширного исследования всех свойств этой серии веществ. Ни одна страна в мире такими возможностями не располагала и не знала об этом секрете. Тем более, эти вещества не включены в список запрещенных веществ конвенций",— рассказал Мирзаянов.
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Именно поэтому ученый не сомневается в том, что вещество А-234, которым отравили Скрипалей и вторую пару, это именно «Новичок», разработанный в России.
Он утверждает, что для убийства человека достаточно двух миллиграммов «Новичка», а Россия в свое время произвела до 20 тонн.
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«Теоретически, двух миллиграммов достаточно, чтоб убить человека. Когда применяется в виде оружия, — конечно, там запасы нужны побольше, речь уже идет о граммах. „Новички“ были произведены на двух заводах СССР. Производили не килограммы, а тонны. По моим подсчетам, 16−20 тонн. Ими заправляли ракеты средней дальности»,— сообщил Мирзаянов.
По данным ученого, в экспериментальных целях «Новичок» синтезировали в Великобритании.
«Да, конечно, без этого они не могли расшифровать… Могу предполагать, что синтезировали недавно. Если они руководствуются формулами моей книги. А книга моя вышла в 2009 году», — сказал он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в британском Солсбери произошел новый инцидент.
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