13 июля 2018

Ничего подобного в моем коллекционировании не было ни до, ни после. Никогда. Такое случилось лишь с этой крупной и очень яркой композицией. Я ее сначала искал. Потом нашел и купил. А потом… вернул продавцу. И через какое-то время… снова купил!

Впрочем, давайте объясню все по порядку. Дело в том, что, постоянно следя за творчеством выдающегося испанского скульптора Франциско Полопе, я несколько лет назад обратил внимание на его новое произведение под названием ''Возрождение феникса''. И эффектная картинка, и красивое название так заинтриговали меня, что, заказав эту работу, принялся с нетерпением ожидать ее прибытия. Тем более, что тема возрождения из пепла давно и крепко волновала меня по личным, так сказать, причинам. Столько раз, сколько мне самому в жизни приходилось, потеряв, казалось бы, все, начинать сначала, с нуля, с пепелища, не каждому суждено пережить. И всякий раз, восставая из пепла, я успокаивал себя фразой, вычитанной на заре туманной юности: не страшно падать, страшно после падения не подняться…

Дома прибывшую из Испании большую фирменную коробку открывал с каким-то непонятным волнением. А, открыв, тут же… разочаровался.

- Господи, да что же это такое?! — неожиданно вырвалось у меня в присутствии супруги. Крупное ярко-красного цвета изделие, изобилующее множеством тончайших деталей и непонятным образом передающая страсть и боль восстающей из испепеляющего пламени птицы, произвело на меня такое удручающее впечатление, что тут же коробку закрыл. И отправил ее на чердак — с глаз долой, из сердца вон… А потом и вовсе договорился, чтобы у меня покупку приняли назад.

И так уж все совпало, что в этот же период я в свободное, так сказать, от работы время метался в творческих поисках эмблемы для нашего будущего музея. И удивительным образом, так или иначе, все сводилось к идее использования в этой эмблеме символического образа птицы феникс. Перебрал сотни, если не тысячи, возможных вариантов. Пока вдруг для себя самого не представил картинку из двух таких птиц (эту картинку вы видите справа), которая символизировала бы наши с моей Галюней жизненные испытания, приведшие нас в результате к идее создать красоту, которой можно было бы делиться с людьми.

И тут я снова невольно вспомнил работу Франциско Полопе, от которой столь поспешно отказался. ''Что же я наделал?'' - подумалось мне. Ведь автор не красотой легендарной птицы хотел поразить воображение ценителей фарфора, а внутренней борьбой героини композиции за преодоление невозможного — возвращение к жизни из испепеляющего небытия!.. Вспомнил себя самого в моменты непростых потрясений, когда казалось, что выхода из сложившейся ситуации нет, что ''все пропало'', что никому и никогда не удастся выкарабкаться снова из-под вороха неразрешимых проблем. И ведь выбирался! Но только вряд ли в тот момент возрождения умудрялся выглядеть спокойным и прилизанным. Отчаянная борьба за выживание в сам момент борьбы никого не красит. Скорее, наоборот, искажает лицо гримасой надрыва всех физических и моральных сил… И именно таким изобразил возрождаемого феникса в этой своей работе большой умница Франциско Полопе.

Теперь у нас в коллекции снова есть это произведение. И эмблема, столь многое для меня символизирующая, тоже, кажется, прижилась.

Так что всем сегодняшним именинникам желаю не только добра и счастья, а еще и умения в красоте рассмотреть глубокий смысл. А еще понимания того, что красотой все становится после победы, а не в момент борьбы за нее. Как всегда, искренне ваш.