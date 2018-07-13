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Голодающего Балуха удерживают в переполненной камере, — Чийгоз
Политзаключенный Владимир Балух содержится в общей камере Симферопольского СИЗО, невзирая на голодовку, которую он проводит 115 дней. Об этом в комментарии ресурсу «Крым.Реалии» сообщил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
По его словам, в камере содержится более 10 человек
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«Сейчас он находится в общей камере, где более 10 заключенных, и ему очень сложно — сбивается режим. Это существенно усложняет его состояние. С учетом голодовки, которую он продолжает держать, ему желательна более спокойная обстановка», — пояснил политик.
Он напомнил, что по правилам объявившего голодовку заключенного переводят в одиночную камеру.
5 июля Владимир Балух был повторно осужден по надуманному обвинению в избиении начальника СИЗО. «Суд» приговорил его к 5 годам колонии общего режима и к штрафу у размері 10 тысяч рублей.
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