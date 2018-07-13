Сенцов — Кольченко: "не парься" и ешь за двоих!

Политика

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий незаконный срок в заполярной колонии «Белый медведь» в России, написал письмо из колонии другому политзаключенному — Александру Кольченко. Об этом руководитель организации «Женщины Евразии» Татьяна Щур сообщила в Facebook.

Письмо датировано 10 июля.

«Только что пришло письмо от Олега Сенцова от 10 июля. Он шутит, моется в душе, передает привет Саше Кольченко. Пишет, что в душе увидел в зеркале, что он с Сашей теперь примерно одной комплекции, говорит ему „не париться“ и есть за двоих», — пишет Щур.

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По словам Сенцова, ему важно понимать, что вокруг что-то происходит. Многое ему рассказала сестра Наталья Каплан, которая недавно впервые навестила его в колонии.

Режиссер передает привет «всем нашим и всем хорошим людям».

Тем временем письмо Сенцову написал лауреат Гонкуровской премии, американско-французский писатель Джонатан Литтелл, информирует Bibliobs.

Он назвал голодовку Сенцова «одним из самых жестких видов протеста», но признал, что такие меры оправданы «чудовищной несправедливостью».

«Я пишу… чтобы сказать, что на самом деле вы не одиноки: во всем мире очень много писателей, кинематографистов, журналистов, активистов, простых граждан думает о вас, поддерживает вас и от всего сердца желает вам скорейшего освобождения», — написал Литтел.

Напомним, 13 июля Олегу Сенцову исполнилось 42 года. Накануне своего дня рождения он услышал по радио украинскую песню.