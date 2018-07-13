ООС: огнем из запрещенных минометов ранены двое украинских бойцов

Украина

За минувшие сутки, 12 июля, обстановка в районе проведения Операции объединенных Сил (ООС) снова обострилась — российско-террористические войска вернулись к применению тяжелого вооружения. Впервые за шесть дней были использованы запрещенные минометы 82 мм, двое украинских военных получили ранения, информирует пресс-центр Штаба ООС в Facebook.

Всего за сутки режим прекращения огня противник нарушил 24 раза, в т. ч. дважды — из тяжелого вооружения.

На Попаснянском и Светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское.

На Донецком направлении 8 раз с применением гранатометов и стрелкого оружия были обстреляны позиции у Марьинки, Березового, Авдеевки и Опытного.

На Мариупольском направлении зафиксировано 14 обстрелов позиций сил ООС. Именно здесь враг применил 82 мм минометы, выпустив 14 мин по защитникам Павлополя и Водяного. Тем временем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь вели по подразделениям у Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Пищевика.

С начала суток 13 июля боевики уже дважды нарушили «хлебное перемирие» на Донецком и Мариупольском направлениях.

«По уточненным данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и двое ранены», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 июля боевики открывали огонь 17 раз, один украинский боец был ранен.