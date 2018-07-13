- 8:50 Украинцев предупредили о шквалах, грозах, селях и пожарах
- 8:40 Конфликт Захарченко c Кремлем перешел в открытую фазу, — СМИ
- 8:25 Twitter лишил Обаму и Трампа миллионов поклонников
- 8:05 ООС: огнем из запрещенных минометов ранены двое украинских бойцов
- 8:01 Анне Веске о секретах молодости и рецептах своих фирменных блюд
- 7:45 Сенцов — Кольченко: "не парься" и ешь за двоих!
- 7:16 Голодающего Балуха удерживают в переполненной камере, — Чийгоз
- 6:44 Создатель "Новичка" пояснил, почему в Солсбери использовалось вещество именно российского производства
- 6:27 В британском Солсбери произошел новый инцидент
- 5:52 Главнокомандующий силами НАТО в Европе пояснил размещение дополнительных сил в Балтии
ООС: огнем из запрещенных минометов ранены двое украинских бойцов
За минувшие сутки, 12 июля, обстановка в районе проведения Операции объединенных Сил (ООС) снова обострилась — российско-террористические войска вернулись к применению тяжелого вооружения. Впервые за шесть дней были использованы запрещенные минометы 82 мм, двое украинских военных получили ранения, информирует пресс-центр Штаба ООС в Facebook.
Всего за сутки режим прекращения огня противник нарушил 24 раза,
На Попаснянском и Светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское.
На Донецком направлении 8 раз с применением гранатометов и стрелкого оружия были обстреляны позиции у Марьинки, Березового, Авдеевки и Опытного.
На Мариупольском направлении зафиксировано 14 обстрелов позиций сил ООС. Именно здесь враг применил 82 мм минометы, выпустив 14 мин по защитникам Павлополя и Водяного. Тем временем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь вели по подразделениям у Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Пищевика.
С начала суток 13 июля боевики уже дважды нарушили «хлебное перемирие» на Донецком и Мариупольском направлениях.
«По уточненным данным разведки, двое оккупантов были уничтожены и двое ранены», — говорится в сообщении.
Напомним, 11 июля боевики открывали огонь 17 раз, один украинский боец был ранен.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”