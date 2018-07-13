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Twitter лишил Обаму и Трампа миллионов поклонников
Кампания соцсети Twitter по борьбе с дезинформацией привела к тому, что экс-президент США Барак Обама потерял около двух миллионов подписчиков. Их аккаунты в Twitter сочли подозрительными, информирует USA Today.
Лидером по количеству потерянных подписчиков стала певица Кэти Пери — 3 млн.
А вот действующий американский президент Дональд Трамп лишился около 400 тысяч подписчиков.
Не обошла стороной «зачистка» даже исполнительного директора Twitter Джека Дорси, потерявшего около 200 тысяч фанов.
В мае-июне Twitter закрыл более 70 миллионов аккаунтов.
Напомним, в июле выяснилось, что американцы считают Обаму лучшим президентом в истории страны.
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