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Twitter лишил Обаму и Трампа миллионов поклонников

8:25 13 июля 2018   37
Обама и Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Кампания соцсети Twitter по борьбе с дезинформацией привела к тому, что экс-президент США Барак Обама потерял около двух миллионов подписчиков. Их аккаунты в Twitter сочли подозрительными, информирует USA Today.

Лидером по количеству потерянных подписчиков стала певица Кэти Пери — 3 млн.

А вот действующий американский президент Дональд Трамп лишился около 400 тысяч подписчиков.

Не обошла стороной «зачистка» даже исполнительного директора Twitter Джека Дорси, потерявшего около 200 тысяч фанов.

В мае-июне Twitter закрыл более 70 миллионов аккаунтов.

Напомним, в июле выяснилось, что американцы считают Обаму лучшим президентом в истории страны.

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