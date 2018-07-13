Конфликт Захарченко c Кремлем перешел в открытую фазу, — СМИ

Украина

Новость сообщил Telegram-канал «Незыгарь», известный «сливом» информации из кремлевских кулуаров.

Блогер, публикующийся под ником DonetskiyAborigen, констатирует, что «происходит изоляция команды Захарченко, внутри которой тоже происходят расколы, спровоцированные несправедливым распределением ресурсов. В июне была попытка заменить Пушилиным действующего главу, соответственно — попытка, имитация изменений, реализации общественного потенциала».

«Продолжается монополизация экономики приближенными действующего Захарченко, активно используется государственный ресурс для борьбы с конкурентами и рейдерских захватов имущества. … Конфликт правительства „ДНР“ (Захарченко, Тимофеев) и правительства Российской Федерации (Козак, Назаров) перешел в открытую фазу», — сообщил блогер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что террорист Стрелков опять готов воевать за «ДНР».