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Конфликт Захарченко c Кремлем перешел в открытую фазу, — СМИ
Новость сообщил Telegram-канал «Незыгарь», известный «сливом» информации из кремлевских кулуаров.
Блогер, публикующийся под ником DonetskiyAborigen, констатирует, что «происходит изоляция команды Захарченко, внутри которой тоже происходят расколы, спровоцированные несправедливым распределением ресурсов. В июне была попытка заменить Пушилиным действующего главу, соответственно — попытка, имитация изменений, реализации общественного потенциала».
«Продолжается монополизация экономики приближенными действующего Захарченко, активно используется государственный ресурс для борьбы с конкурентами и рейдерских захватов имущества. … Конфликт правительства „ДНР“ (Захарченко, Тимофеев) и правительства Российской Федерации (Козак, Назаров) перешел в открытую фазу», — сообщил блогер.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что террорист Стрелков опять готов воевать за «ДНР».
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”