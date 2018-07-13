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Украина

Россиянка выкупила у боевиков «ДНР» тело мужа, — СМИ

9:33 13 июля 2018   381
рубли
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Речь об очередном «ихтамнете», который приехал защищать «русский мир».

Боевики «ДНР» не гнушаются ничем, констатируют «Ведомости Донбасса». Один из путей обогащения — бизнес «на трупах». В частности, телах погибших российских «добровольцев». В качестве примера — история, о которой написано в местном паблике. «Офигеть! Россиянка выкупила у „ДНР“ тело мужа, погибшего за „ДНР“, за 300 тысяч рублей. Отправляя своего мужа на заработки на Донбасс, не забудьте приготовить деньги на выкуп его трупа. Молодой развивающейся республике деньги очень нужны».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что российский террорист Стрелков заявил, что опять готов воевать за «ДНР».

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