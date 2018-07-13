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Украинские старшеклассники вошли в пятерку лучших на Международной математической олимпиаде-2018
Сборная команда украинских школьников заняла четвертое место на 59-й Международной математической олимпиаде (ММО), проходившей в Румынии. Ребята завоевали четыре «золота» и два «серебра», информирует Министерство образования на своей странице в Facebook.
ММО проходит 3−14 июля в городке Клуж-Напока, в ней участвуют 116 команд из разных стран мира.
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В общекомандном рейтинге украинцев опередили только свертстники из США, России и Китая, а десятке лучших также оказались ребята из Таиланда, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Польши и Индонезии.
Победителями от Украины стали старшеклассники:
- Харьковского физико-математического лицея № 27 — Илья Коваль (золото), Роман Сарапин (золото), Нго Нгок Тхай Шон (золото), Алина Гарбузова (серебро);
- лицея № 208 из Киева — Федор Юдин (золото);
- естественнонаучного лицея № 145 из Киева — Арсений Николаев (серебро).
Олимпиада проходит в два тура. В каждом из них участники решали по три задачи по разным направлениям школьной математики — алгебре, геометрии, теории чисел и комбинаторике.
Напомним, выпускник школы в Закарпатье победил на Олимпиаде гениев в США.
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“ Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...”