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Общество

Украинские старшеклассники вошли в пятерку лучших на Международной математической олимпиаде-2018

9:40 13 июля 2018   233
Победители
Инф. «ФАКТОВ»

Сборная команда украинских школьников заняла четвертое место на 59-й Международной математической олимпиаде (ММО), проходившей в Румынии. Ребята завоевали четыре «золота» и два «серебра», информирует Министерство образования на своей странице в Facebook.

ММО проходит 3−14 июля в городке Клуж-Напока, в ней участвуют 116 команд из разных стран мира.

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В общекомандном рейтинге украинцев опередили только свертстники из США, России и Китая, а десятке лучших также оказались ребята из Таиланда, Тайваня, Южной Кореи, Сингапура, Польши и Индонезии.

Победителями от Украины стали старшеклассники:

  • Харьковского физико-математического лицея № 27 — Илья Коваль (золото), Роман Сарапин (золото), Нго Нгок Тхай Шон (золото), Алина Гарбузова (серебро);
  • лицея № 208 из Киева — Федор Юдин (золото);
  • естественнонаучного лицея № 145 из Киева — Арсений Николаев (серебро).

Олимпиада проходит в два тура. В каждом из них участники решали по три задачи по разным направлениям школьной математики — алгебре, геометрии, теории чисел и комбинаторике.

Напомним, выпускник школы в Закарпатье победил на Олимпиаде гениев в США.

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