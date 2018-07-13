В Украине планируют сузить ширину автомобильных полос: названы причины

Общество

Ширина полос для движения автотранспорта будет существенно сужена. Как утверждают инициаторы нововведения, это делается для того, чтобы привести наши дороги в соответствие с современными европейскими требованиями, улучшить их пропускную способность и повысить безопасность движения. Как все это будет работать на практике, рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе. Впрочем, ряд специалистов в сфере безопасности дорожного движения и многие рядовые автомобилисты эти новшества активно критикуют.

Полосы для движения автотранспорта намерены сузить с 3,5—3,75 до 2,75—3,5 метра. Такова инициатива Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которое, в числе прочего, ответственно за разработку и обновление государственных строительных норм, касающихся улиц и дорог. Озвученные нововведения вступят в законную силу уже с 1 сентября. Эти нормы дорожники должны будут использовать в своей работе как при строительстве новых дорог, так и при реконструкции старых.

Более узкие полосы должны будут способствовать повышению безопасности движения, рассказал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе. Европейская практика показывает, утверждает замминистра, что дороги с меньшей шириной полосы движения — около 3—3,25 метра — подсознательно стимулируют водителей ехать с меньшей скоростью. Поэтому в новых строительных нормах было решено учесть европейскую практику.

«Вопрос дорог в Украине злободневный, поэтому понятна бурная реакция людей. Увидел, что есть непонимание информации, и хочу пояснить подробнее. В старых государственных строительных нормах была прописана только конкретная четкая ширина полос движения — от 3,5 метра до 3,75 метра в зависимости от назначения дороги. Сейчас же ширина полос в 3,75 метра взята за максимальную величину. Но автомобильные полосы можно и нужно сужать в зависимости от предназначения улиц и интенсивности машинопотока — до 2,75—3,5 метра», — сообщил Лев Парцхаладзе.

По его словам, к примеру, в Польше ширина полос автострады составляет 3,5—3,75 метра, магистралей — 3—3,5, городских улиц — 2,5—3 метра. В Германии ширина полос автострады — 3,5—3,75 метра, магистралей — 3,25—3,5, городских улиц — 2,75—3,25 метра. За счет сужения полос в Украине улучшится безопасность движения. Это произойдет благодаря повышению внимательности водителей на дороге, так как даже незначительное сужение полос заставляет их интуитивно снижать скорость.

«При ширине дороги более 3,6 метра у нас в одной полосе умудряются ехать две машины либо устраиваются несанкционированные стоянки так, что места для проезда практически не остается, — объяснил Лев Парцхаладзе. — По расчетам экспертов, ширина полосы более 3,6 метра никак не побуждает водителей снижать скорость. Тогда как сужение ширины полосы с 3,6 до 3 метров снижает скорость движения авто по дороге более чем на 10 километров в час! Говорить, что этого не нужно делать, все равно что заявлять, мол, не нужно в городе ограничивать скорость до 50 километров в час, ведь практически никто этого скоростного режима не соблюдает».

По словам замминистра, за счет сужения полос для движения автотранспорта собираются организовать цивилизованные парковки для машин вдоль дорог, уменьшить количество пробок, а также обустроить велодорожки и полосы для движения общественного транспорта — дорожное полотно будет использоваться более рационально и организованно.

Кстати, в новых строительных нормах также предусмотрено обязательное обустройство «островков безопасности» для пешеходов и велосипедистов на нерегулируемых пешеходных переходах, а по возможности — и на регулируемых переходах. Задекларировано также проектирование ограждений безопасности для пешеходов на остановках общественного транспорта. Кроме того, предусмотрены требования доступности улиц и дорог для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения — благодаря мощению тактильной плиткой, занижению тротуаров и другим новшествам.

Оптимистичные прогнозы разделяют далеко не все эксперты. Многие активно критикуют инициативы министерства. Вот что, в частности, пишет на своей странице в «Фейсбуке» известный правозащитник и автор книги «100 аргументов против штрафов ГАИ» Владимир Караваев: «Сужение полос для движения автомобилей? Ради чего? Велодорожек? Пропускной способности? Одумайтесь! Это будет мясорубка. Думаю, что автором этой идеи в самый раз заняться тем органам, которые защищают право граждан на безопасные условия дорожного движения! Ведь сужение полос как раз и ухудшает это право! Вы когда-нибудь стояли в заторах возле фур? Поверьте, это очень опасно, зная, что водитель грузовика вас не видит. Также новшества приведут к росту ДТП с велосипедистами из-за того, что у водителей крупных грузовиков справа очень большая „слепая зона“. А ехать они будут непосредственно возле велодорожки. Лучше бы чиновники принимали соответствующие меры по улучшению качества дорожного покрытия, а не сужали ширину полос!»

Вторит ему и известный украинский адвокат, специализирующийся на теме безопасности дорожного движения, Вадим Володарский: «У нас часто в заторах стоят в пять рядов там, где нарисовано три. Но от этого заторы не „рассасываются“. Узкие полосы сделали на мосту Патона. К чему это привело, кроме того, что в такой полосе не только фура, но и большой автобус не помещаются! А еще, узкие полосы в сочетании с ямами на дорогах увеличат количество мелких ДТП, так как водители либо не смогут объехать выбоину и повредят колесо или подвеску своего автомобиля, либо, объезжая яму, заденут рядом едущий транспорт».

О том, что сужение ширины полос негативно скажется на безопасности дорожного движения, говорят и рядовые автомобилисты. «Откройте технические характеристики КрАЗа и посмотрите на его габариты перед тем, как принимать эти нормы! — пишет в „Фейсбуке“ Андрей Кучеренко. — Скажите, как будут разъезжаться два грузовика на дороге с полосой в 2,75 метра при их ширине по колее 2,8? Второй момент: троллейбус „Богдан“ с „гармошкой“, на „корме“ которого написано — „занос 1,5 метра прицепа“. И еще один пример: берем село и типичный вид транспорта — трактор и комбайн. Какая их ширина? Скорее всего в трех метрах смогут разминуться, но если при этом сбоку будет ехать велосипедист или идти пешеход?»

Подобное мнение высказывает и другой пользователь соцсети Андрей Вахненко: «В Киеве уже есть несколько „узких“ мест, где ширину полос сузили и без новых строительных норм. Так вот, с полной ответственностью вам скажу: там чувствуешь себя очень некомфортно на любой скорости и в пробке. В среднем ширина фуры — 2,45 метра, а при сужении полос проезжей части до трех метров зона комфорта исчезнет практически полностью!»

Другие участники дорожного движения одобряют новшество. Вот что, к примеру, пишет заместитель председателя «Общества участников движения» (город Харьков) Виктор Козориз: «Идея правильная и уже реализована в новых градостроительных стандартах. Главная цель — создать психологические условия для снижения водителями скорости движения, в частности, в крупных городах. Но, как всегда у нас бывает, я опасаюсь, что эту хорошую идею дискредитируют ее массовым неисполнением».

Схожее мнение высказывает в «Фейсбуке» и столичный автомобилист Григорий Мельничук: «Это нормальная мировая практика, работающая везде. Снижение скорости и повышение безопасности движения реализуется инфраструктурно, водители сами выбирают как безопасную невысокую скорость, едешь быстрее, нарушаешь — разобьешь машину. Сам себя накажешь. Это куда эффективнее штрафов и камер, которые лоббируют люди, желающие в том числе на этом нажиться. Хороший пример — улица Владимирская, где полосы по 2,6 метра. Когда это ввели, аварийность упала в три раза за месяц. Да и сейчас там не заметно больших аварий. Учитесь мировому опыту!»

Похоже, по вопросу оптимальной ширины автодороги, как и по всем без исключения другим вопросам нашего сегодняшнего бытия, единства достичь не удастся. А новые строительные нормы вступят в силу в сентябре. После этого и посмотрим, кто был прав в споре, — скептики или оптимисты. Ответ подскажет уже отечественная, а не зарубежная практика.