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Придется ли доплачивать за поездку в метро, если бесконтактную карточку пополняли еще до подорожания?

«Горожан давно предупредили, что столичный транспорт подорожает в июле. А я уже пополнила свою проездную бесконтактную карточку, которой пользуюсь в метро, на 50 поездок. При стоимости разовой поездки в 5 гривен мне такой запас обошелся дешевле — по 4,5 гривни за одну поездку. Но когда изменится тариф, не придется ли доплачивать разницу в стоимости?» Татьяна Коваленко, Киев

При разработке новых тарифов максимально учли экономическую ситуацию и уровень зарплат в городе, сообщили в столичной горгосадминистрации. По подсчетам транспортников, экономически обоснованный тариф на текущий год составил бы 8, 77 гривни на проезд в трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере и 15,47 гривни — в городской электричке. Согласно распоряжению горгосадминистрации, в любом общественном пассажирском транспорте стоимость одной поездки составит 8 гривен.

Параллельно с удорожанием проезда у пассажиров будет широкий выбор проездных билетов. Специалисты рекомендуют киевлянам, постоянно пользующимся городским транспортом, пользоваться скидками, приобретая многоразовые билеты.

— Новые проездные, которые введут в метро, с момента активации будут действовать по-разному, — уточнила спикер Киевского метрополитена Наталия Макогон. — 10 поездок предусмотрено использовать в течение пяти календарных дней (цена 75 гривен), 14 поездок — на семь дней (стоят 104 гривни), 30 поездок (210 гривен) — на 15 дней. Нововведением могут воспользоваться как киевляне, так и гости города, туристы. Сохранится и предыдущая система проездных, рассчитанных на месяц.

Скидки предусмотрены при пополнении бесконтактных карточек: 10−19 поездок можно приобрести по цене 7,7 гривни за одну, 20−29 — по 7, 40 гривни, 30−39 — по 7,1 гривни, 40−49 — по 6,8 гривни и 50 поездок — по 6, 5 гривни (тогда как разовый проезд по новому тарифу обойдется в 8 гривен). Цена проездного в метро на 46 поездок составит 290 гривен, на 62 поездки — 390 гривен, на неограниченное количество поездок — 610 гривен. Срок действия такого проездного — месяц.

То есть для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1,30 гривни в проездных и на 1,5 гривни (относительно сегодняшней цены в 5 гривен) при пополнении карточки метро на 50 поездок. Если пассажир уже пополнил бесконтактную карточку (ее новая залоговая цена 15 гривен) на 50 поездок (при пополнении карточки общее число поездок не должно превышать 100) по цене 4, 5 гривни за поездку, то и после подорожания он может продолжать пользоваться этим запасом без доплат. Действие бесконтактной карточки теперь продлено до 12 месяцев (отсчитываются поездки уже не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования).

Надо добавить, что все льготы для социально уязвимых категорий населения (а таких насчитывается 23) в подземке сохраняются.

К слову, после подорожания стоимость проездного на один месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) составит 390 гривен; на два вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) — 570 гривен; на два вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) — 670 гривен.

Подготовила Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ», Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»