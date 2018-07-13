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ЧМ-2018: финальный матч доверили судить учителю физкультуры
ФИФА обнародовала имя арбитра, которому 15 июля в Москве предстоит провести финальный матч чемпионата мира по футболу Франция — Хорватия. Такое право доверили 43-летнему рефери из Аргентины Нестору Питане, в свое время игравшему в футбол в одном из низших дивизионов аргентинского первенства. Он работает учителем физкультуры, в конце 1990-х снялся в одном из сериалов. В послужном списке судьи работа на ЧМ-2014 (четыре поединка, в том числе четвертьфинал Франция — Германия — 0:1), Олимпиаде-2016, Кубке конфедераций — 2017.
«Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери Финала! Удачи обеим командам, я сделаю все возможное!» — написал служитель Фемиды в своем микроблоге в Twitter.
Ассистентами Питаны назначены его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти. Резервный арбитр Бьорн Кюйперс, резервный ассистент — Эрвин Зейнстра (оба — из Нидерландов).
На ЧМ-2018 Нестор Питана судил четыре поединка — матч открытия турнира Россия — Саудовская Аравия, Мексика — Швеция, Хорватия — Дания и Уругвай — Франция.
Кстати, Питана — второй аргентинец, который будет работать главным арбитром на финальном матче чемпионата мира. Первым был Орасио Элисондо, обслуживавший решающую встречу ЧМ-2006 Франция — Италия (1:1, по пенальти — 3:5) и удаливший с поля француза Зинедина Зидана за удар головой в грудь итальянцу Марко Матерацци.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в финале чемпионата мира впервые в истории сыграет «украинец».
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