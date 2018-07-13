«Евробляхеров»-нарушителей полиция стала отлавливать с помощью системы «Рубеж»

Общество

Пока Верховная Рада знакомится с законопроектами профильного таможенного комитета, направленными на решение проблемы с незаконным использованием в Украине нерастаможенных автомобилей иностранной регистрации, Кабинет министров решил не тянуть резину и уже сейчас заняться наведением порядка с так называемыми евробляхами. В правительстве издали постановление, согласно которому сотрудникам Национальной полиции расширили полномочия, предоставив право доступа к таможенной базе «Инспектор-2006», в которой фиксируются все авто, въезжающие к нам в страну. В свою очередь копы уже начали вносить данные из этой базы в систему «Рубеж» — для того чтобы она помогла им с легкостью выявлять машины иностранной регистрации, которые используются с нарушением таможенного законодательства. И нарушителей уже даже начали привлекать к ответственности.

В конце прошлого месяца Кабинет министров Украины принял постановление по борьбе с контрабандой. По сути, этот документ касается борьбы со всеми видами этого противозаконного явления, в том числе и незаконного ввоза и использования нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией.

В частности, этим постановлением работникам Национальной полиции в экспериментальном порядке до конца нынешнего года предоставили возможность круглосуточно находиться в зоне таможенного контроля для выявления фактов нарушения таможенных правил, а также предоставили право доступа к автоматизированной системе «Инспектор-2006».

Чем это грозит на практике, мы попросили рассказать главу Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко:

— С помощью системы «Инспектор-2006» полиция получила возможность отслеживать сроки пребывания в Украине транспортных средств с еврономерами и применять к нарушителям штрафные санкции. Эта база позволяет видеть, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзита или временного ввоза на один год.

При этом согласно действующему украинскому законодательству (постановлению Кабмина № 1388 «О порядке регистрации транспортных средств»), если автомобиль находится в Украине в режиме временного ввоза, то в течение 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины в установленном порядке.

Как правило, «евробляхеры» не регистрировали временно ввезенный транспорт, поскольку полиция не могла проверить, находится автомобиль в Украине первый день или уже год. Более того, даже задавать такие вопросы полицейские не имели права. Но все изменилось с появлением нового постановления Кабмина. Теперь патрульный экипаж не только видит срок пребывания авто в Украине, но и имеет право выписать штраф в размере 255 гривен при выявлении факта нарушения. А повторное нарушение может потянуть на лишение права управления на срок от трех до шести месяцев и даже на конфискацию авто.

Более того, по имеющейся у меня информации, полиция уже начала пользоваться новыми полномочиями и чаще останавливать авто с еврономерами. На первый раз нарушители могут отделаться административными штрафами, однако попадаться второй раз никто уже не захочет.

Кроме того, по утверждению автоэксперта, в полиции начали вносить информацию о сроках пребывания автомобилей-нарушителей в Украине в автоматизированную систему видеоконтроля «Рубеж». С помощью такой системы патрульный полицейский сможет останавливать только нарушителей, а не автомобили тех иностранцев, которые находятся в Украине на законных основаниях.

Напомним, что система «Рубеж», как правило, размещена на стационарных постах патрульной полиции (бывшие КП Госавтоинспекции) и представляет собой видеорегистратор, который в режиме онлайн следит за проезжающим транспортом, считывая их номерные знаки, и «прогоняет» их по базам данных. В случае выявления авто, номер которого внесен в базу данных проблемных транспортных средств, система выдает сотруднику полиции тревожное сообщение. В базе полиции «зашиты» данные об угнанных транспортных средствах, находящихся в розыске Интерпола, о транспорте, на который исполнительной службой наложен арест, а теперь еще и информация таможенной базы «Инспектор-2006».

11 июня центр Киева: улицу Грушевского и правительственный квартал (ул. Шелковичная, ул. Садовая, ул. Липская, ул. Институтская) — с утра заблокировали автомобили на еврономерах. Автовладельцы объявили о бессрочных массовых протестах перед Верховной Радой и Кабинетом министров. Под лозунгом «Доступное авто для каждого украинца» они собираются требовать доступных условий растаможивания автомобилей.

Поводом для протестов стали задержания нерастаможенных автомобилей на еврономерах полицейскими, получившими доступ к таможенным базам.

