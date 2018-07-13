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Пятница, 13-е: чего опасаться в этот "особенный" день

10:06 13 июля 2018   160
«Особенная» пятница, 13-е: чего опасаться в этот день
Инф. «ФАКТОВ»

13 июля 2018 года может стать особенным днем даже среди подобных дат, ведь оно совпадает с частичным солнечным затмением. Астрологи рекомендуют быть очень осторожными и не браться не только за крупные дела, но и вообще не начинать ничего нового, информирует Страна.

Кроме того, не рекомендовано:

  • одалживать деньги;
  • отложить на другой день дорогие покупки;
  • начинать длительные поездки.
  • высаживать растения, иначе они не взойдут или не примутся;
  • ложиться в больницу или на операцию;
  • принимать слишком ответственные решения;
  • искать работу или идти на собеседование;
  • мыться и стричь ногти;
  • красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки;
  • надевать одежду коричневого или рыжего цвета;
  • слишком веселиться;
  • употреблять слова «свинья» и «черт»;
  • ссориться и вступать в конфликты;
  • собираться в компании из 13 человек.

Из современных примет отметим необходимость обновить защиту компьютера, как в этот день хакеры часто отправляют по миру компьютерные вирусы.

Если же вы все-равно опасаетесь неприятностей, стоит сходить в церковь, чтобы дурные предзнаменования не сбылись.

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