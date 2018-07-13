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Пятница, 13-е: чего опасаться в этот "особенный" день
13 июля 2018 года может стать особенным днем даже среди подобных дат, ведь оно совпадает с частичным солнечным затмением. Астрологи рекомендуют быть очень осторожными и не браться не только за крупные дела, но и вообще не начинать ничего нового, информирует Страна.
Кроме того, не рекомендовано:
- одалживать деньги;
- отложить на другой день дорогие покупки;
- начинать длительные поездки.
- высаживать растения, иначе они не взойдут или не примутся;
- ложиться в больницу или на операцию;
- принимать слишком ответственные решения;
- искать работу или идти на собеседование;
- мыться и стричь ногти;
- красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки;
- надевать одежду коричневого или рыжего цвета;
- слишком веселиться;
- употреблять слова «свинья» и «черт»;
- ссориться и вступать в конфликты;
- собираться в компании из 13 человек.
Из современных примет отметим необходимость обновить защиту компьютера, как в этот день хакеры часто отправляют по миру компьютерные вирусы.
Если же вы все-равно опасаетесь неприятностей, стоит сходить в церковь, чтобы дурные предзнаменования не сбылись.
влажность:
давление:
ветер:
“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”