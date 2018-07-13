Общество

Пятница, 13-е: чего опасаться в этот "особенный" день

13 июля 2018 года может стать особенным днем даже среди подобных дат, ведь оно совпадает с частичным солнечным затмением. Астрологи рекомендуют быть очень осторожными и не браться не только за крупные дела, но и вообще не начинать ничего нового, информирует Страна.

Кроме того, не рекомендовано:

одалживать деньги;

отложить на другой день дорогие покупки;

начинать длительные поездки.

высаживать растения, иначе они не взойдут или не примутся;

ложиться в больницу или на операцию;

принимать слишком ответственные решения;

искать работу или идти на собеседование;

мыться и стричь ногти;

красить волосы в баклажанный и рыжий оттенки;

надевать одежду коричневого или рыжего цвета;

слишком веселиться;

употреблять слова «свинья» и «черт»;

ссориться и вступать в конфликты;

собираться в компании из 13 человек.

Из современных примет отметим необходимость обновить защиту компьютера, как в этот день хакеры часто отправляют по миру компьютерные вирусы.

Если же вы все-равно опасаетесь неприятностей, стоит сходить в церковь, чтобы дурные предзнаменования не сбылись.