- 10:38 В России сообщили о смерти Олега Сенцова
- 10:36 Поранений на полігоні солдат спростовує, що причиною вибуху було подвійне заряджання, — Родіон Шовкошитний
- 10:20 Руководство сборной Хорватии пригласило на финал мундиаля бронзовых призеров ЧМ-1998
- 10:06 Пятница, 13-е: чего опасаться в этот "особенный" день
- 10:00 ЧМ-2018: финальный матч доверили судить учителю физкультуры
- 9:40 Украинские старшеклассники вошли в пятерку лучших на Международной математической олимпиаде-2018
- 9:33 Россиянка выкупила у боевиков «ДНР» тело мужа, — СМИ
- 9:16 Командующий Объединенными силами рассказал, когда закончится война
- 8:50 Украинцев предупредили о шквалах, грозах, селях и пожарах
- 8:40 Конфликт Захарченко c Кремлем перешел в открытую фазу, — СМИ
Руководство сборной Хорватии пригласило на финал мундиаля бронзовых призеров ЧМ-1998
За финальным матчем ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Франции, который состоится в Москве в воскресенье, 15 июля, с трибун стадиона будут наблюдать игроки «клетчатых», добившиеся 20 лет назад, в 1998-м, наивысшего на тот момент достижения в истории страны: они стали бронзовыми призерами мундиаля. Примечательно, что в финал хорватов тогда не пустила именно Франция, поэтому у преемников Давора Шукера и компании будет шанс взять реванш у «трехцветных».
Что же касается провинившихся по ходу турнира нападающего Николы Калинича и менеджера Огнена Вукоевича, то в Хорватском футбольном союзе еще не решили, будут ли награждать их медалями за участие в турнире. Напомню, Калинич был отчислен из команды после того, как в матче 1-го тура против Нигерии отказался выходить на замену в конце игры, а Вукоевич покинул команду в результате скандала, разгоревшегося вокруг опубликованного в интернете видео, на котором после победного матча с Россией он и Домагой Вида произносят «Слава Украине!».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер сборной Хорватии раскрыл секрет победы в матче с Англией.
влажность:
давление:
ветер:
“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”