Руководство сборной Хорватии пригласило на финал мундиаля бронзовых призеров ЧМ-1998

Спорт

За финальным матчем ЧМ-2018 между сборными Хорватии и Франции, который состоится в Москве в воскресенье, 15 июля, с трибун стадиона будут наблюдать игроки «клетчатых», добившиеся 20 лет назад, в 1998-м, наивысшего на тот момент достижения в истории страны: они стали бронзовыми призерами мундиаля. Примечательно, что в финал хорватов тогда не пустила именно Франция, поэтому у преемников Давора Шукера и компании будет шанс взять реванш у «трехцветных».

Что же касается провинившихся по ходу турнира нападающего Николы Калинича и менеджера Огнена Вукоевича, то в Хорватском футбольном союзе еще не решили, будут ли награждать их медалями за участие в турнире. Напомню, Калинич был отчислен из команды после того, как в матче 1-го тура против Нигерии отказался выходить на замену в конце игры, а Вукоевич покинул команду в результате скандала, разгоревшегося вокруг опубликованного в интернете видео, на котором после победного матча с Россией он и Домагой Вида произносят «Слава Украине!».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что главный тренер сборной Хорватии раскрыл секрет победы в матче с Англией.