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В России сообщили о смерти Олега Сенцова (видео, обновлено)
Офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой начал проверку информации российских СМИ о смерти украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в комментарии «Сегодня» сообщила Уполномоченный ВР по правам человека.
По ее словам, в офисе российского омбудсмена Татьяны Москальковой их заверили, что информация не соответствует действительности, однако в Украине решили провести дополнительную проверку.
«Я проверяю эту информацию (о смерти Сенцова. — Ред.). Но то, что нам сказали в секретариате, в офисе уполномоченной по правам человека РФ Москальковой, Соловьев, который руководитель этого офиса, сказал, что это фейковая информация. Но по нашей просьбе он сейчас звонит уполномоченному по правам человека Ямало-Ненецкого округа. Есть такой Сак Анатолий Иванович, я когда была в Салехарде, я с ним встречалась и информацию от него получала об Олеге Сенцове, чтобы Сак приехал в колонию Лабытнанги и уточнил информацию. Мы надеемся, что он ее опровергнет», — сообщила Денисова.
Накануне дня рождения режиссера, который он отмечает сегодня, 13 июля, мать Сенцова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с прошением о помиловании сына. Об этом сообщает Громадське. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, ходатайство было написано 22 июня, а 26 июня его передали Владимиру Путину. В письме она призывает Путина проявить милосердие в отношении Олега, в вину которого по-прежнему не верит.
Практически одновременно Радио Свобода опубликовало уникальные кадры Олега Сенцова в колонии. Видео записали тюремщики в момент телефонного общения Сенцова с Ксенией Собчак и ее матерью — членом Совета федерации Людмилой Нарусовой в мае 2018 года.
Отмечается, что так он выглядел на восемнадцатый день голодовки.
Напомним, 10 июля Олег Сенцов написал письмо другому политзаключенному — Александру Кольченко.
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