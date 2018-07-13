Cедьмой участник ЧМ-2018 уволил главного тренера

Спорт

Из 32 команд, стартовавших на чемпионате мира по футболу, семь сборных по итогам выступлений на турнире уже уволили своих наставников. Вслед за Акирой Нишино (Япония), Эктором Купером (Египет), Адамом Навалкой (Польша), Оскаром Рамиресом (Коста-Рика), Фернандо Йерро (Испания) и Бертом ван Марвейком (Австралия) своего поста лишился главный тренер сборной Туниса Набил Маалул (на фото), под началом которого команда впервые за 40 лет победила в одном из поединков ЧМ, но не смогла выйти из группы. 55-летний специалист, работавший с тунисцами с апреля 2017 года, подал в отставку и возглавил клуб «Аль-Духайль» из Катара.

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Отмечу, что некоторые сборные уже назначили новых «рулевых». К примеру, сборную Испании принял бывший главный тренер «Ромы» и «Барселоны» Луис Энрике. Определились и поляки. На посту нового наставника коллектива утвержден 47-летний Ежи Бржечек, последним местом работы которого была «Висла» из Плоцка. В качестве футболиста он провел в составе сборной Польши 42 поединка, в которых забил четыре мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборную Испании возглавит экс-наставник «Барселоны».