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Политика

В центре Киева подрались министр энергетики и народный депутат (видео)

11:26 13 июля 2018   497
Игорь Насалик
Инф. «ФАКТОВ»

Под зданием Министерства энергетики состоялась потасовка с участием народного депутата Сергея Шахова и министра энергетики Игоря Насалика (на фото). Об этом сообщает ресурс PolitekA.

Отмечается, что Шахов присоединился к акции протеста шахтеров, требующих погашения долгов по зарплате.

«Прямо сейчас министр энергетики набросился на народного депутат Украины, когда я вместе с шахтерами потребовал, чтобы перед горняками немедленно погасили задолженность по заработной плате. Позор такому правительству!» — заявил Сергей Шахов, опубликовав в Facebook видео стычки.

По его словам, участвующие в акции протеста горняки Донецкой, Луганской, Львовской, Кировоградской областей выдвинули требование отправить министра в отставку и отменить распоряжение министерства об увольнении 100 шахтеров.

Напомним, ранее Минэнергоугля пообещало, что до 9 июля на предприятия угледобывающей отрасли поступят 324 млн гривен.

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