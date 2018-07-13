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В центре Киева подрались министр энергетики и народный депутат (видео)
Под зданием Министерства энергетики состоялась потасовка с участием народного депутата Сергея Шахова и министра энергетики Игоря Насалика (на фото). Об этом сообщает ресурс PolitekA.
Отмечается, что Шахов присоединился к акции протеста шахтеров, требующих погашения долгов по зарплате.
«Прямо сейчас министр энергетики набросился на народного депутат Украины, когда я вместе с шахтерами потребовал, чтобы перед горняками немедленно погасили задолженность по заработной плате. Позор такому правительству!» — заявил Сергей Шахов, опубликовав в Facebook видео стычки.
По его словам, участвующие в акции протеста горняки Донецкой, Луганской, Львовской, Кировоградской областей выдвинули требование отправить министра в отставку и отменить распоряжение министерства об увольнении 100 шахтеров.
Напомним, ранее Минэнергоугля пообещало, что до 9 июля на предприятия угледобывающей отрасли поступят 324 млн гривен.
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