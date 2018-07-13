Финал женского Уимблдона станет повторением решающего матча 2016 года

Спорт

В решающем матче женского Уимблдона, одного из четырех турниров серии Большого шлема с общим призовым фондом почти 45 миллионов долларов, встретятся Анжелик Кербер из Германии (10-я ракетка мира) и американка Серена Уильямс (181-я).

Предстоящая дуэль станет уже девятой в истории противостояния теннисисток. Подавляющее преимущество на стороне Серены — шесть побед против двух поражений. В том числе трижды Кербер и Уильямс встречались в финалах турниров: в 2014 году в американском Стэнфорде победу одержала Серена (7:6, 6:3), в 2016-м на Открытом чемпионате Австралии сильнее уже была Анжелик (6:4, 3:6, 6:4), а в том же году на Уимблдоне (на фото в заголовке) американка вновь одолела соперницу (7:5, 6:3).

Читайте также: Марта Костюк в день своего 16-летия не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона

Примечательно, что на нынешнем турнире теннисистки подошли к финалу с приблизительно одинаковыми показателями. В шести матчах каждая из них проиграла всего по одному сету, Кербер позволила своим соперницам выиграть 49 геймов, Уильямс — 47, при этом немка провела на корте в общей сложности 8 часов 55 минут, а американка — на 25 минут меньше. На пути к решающему матчу Анжелик одолела четырех соперниц из топ-100: японку Наоми Осаку (18-я), Белинду Бенчич из Швейцарии (56-я), россиянку Дарью Касаткину (14-я) и Елену Остапенко из Латвии (12-я). Что касается Серены, то она разобралась с тремя теннисистками из первой сотни: француженкой Кристиной Младенович (62-я), итальянкой Камилой Джорджи (52-я) и Юлией Гергес из Германии (13-я).

Благодаря успешному выступлению в Лондоне Серена Уильямс сможет вернуться как минимум в топ-30 мирового рейтинга, откуда она выпала в связи с вынужденной паузой в выступлениях из-за рождения ребенка. В случае же победы, которая может стать для нее восьмой, американка и вовсе окажется в топ-20 теннисисток планеты.

«Кербер сейчас играет отлично. Мне кажется, что трава — лучшее покрытие для нее. Знаю, что Кербер хочет выиграть Уимблдон, но и я также хочу победить. Думаю, мы обе относимся к этому финалу, как к последнему, так что игра получится прекрасной. Надеюсь, смогу добиться позитивного результата. Меня не считали фавориткой, и это расстраивало. Теперь даже не знаю, что лучше — считаться таковой или нет», — сказала Уильямс накануне финала.

Отмечу, что решающий матч женского Уимблдона состоится в субботу, 14 июля, начало — в 16:00 по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитого теннисиста раскритиковали за поддержку сборной Хорватии на ЧМ-2018.