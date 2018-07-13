Рада удовлетворила требование митингующих "евробляхеров"

Украина

Рада проголосовала в первом чтении оба проекта законов о новой шкале ввозной пошлины и снижении акцизов при ввозе подержанных авто. Проекты набрали 265 и 256 голосов депутатов соответственно.

Перед этим, выступая в Раде, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал владельцам автомобилей на еврономерах, что полиция не будет «кошмарить» их до законодательного урегулирования вопроса о ввозе таких авто в Украину. Об этом, информирует Украинская правда.

«Никаких репрессий быть не может… И поэтому я сегодня проведу разговор и с Национальной полицией, и с кем необходимо, чтобы до урегулирования законодательства никто не кошмарил людей в этом вопросе», — заявил премьер.

По его словам, соответствующую беседу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым он проведет в пятницу, 13 июля.

Одновременно Гройсман категорически отверг возможность отмены постановления № 479

«Оно (постановление — УП) имеет следующее название: о том, чтобы разрушать теневые схемы при растаможке товаров в Украине. И мы не смотрим, что это за товары. Если они приходят по заниженной стоимости, по другим теневым схемам — мы будем с этим бороться», — пояснил премьер.

Напомним, участники акции протеста под Радой разбили автомобиль депутата.