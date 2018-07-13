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Здоровье Скорая помощь «ФАКТОВ»

В понедельник, 16 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Баринов

11:51 13 июля 2018   11
докторский чемоданчик
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Долгожданный ребенок родился раньше срока. Родители волнуются: все ли в порядке с крохой?

— Каждого недоношенного младенца на третьей-четвертой неделе жизни должен осмотреть офтальмолог, — рассказывает заведующий Украинским медицинским центром детской офтальмологии и микрохирургии глаза Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Юрий Баринов. — Если врач считает, что развитие сетчатки может нарушиться (возникнет ретинопатия новорожденных), то осмотр нужно повторять раз в две недели до момента, когда угроза заболевания исчезнет: обычно два-три месяца. В случае выявления первой стадии ретинопатии новорожденных ребенка следует осматривать раз в неделю, а вторая стадия, ближе к третьей, требует помощи в специализированном центре. Тогда в 97 процентах случаев можно остановить развитие ретинопатии и предупредить слепоту.

Из 25—28 тысяч недоношенных детей, которые ежегодно рождаются в Украине, пять-шесть тысяч попадают в группу риска. Это малыши, вес которых не превышает двух с половиной килограммов. Если не оказать им помощь, то каждый год у нас будет прибавляться 300 слепых детей.

Почему возникает ретинопатия новорожденных? Когда детям заменяют помутневший хрусталик? Как лечат косоглазие? Можно ли оперировать «школьную» близорукость?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 июля, с 16.00 до 17.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Викторович Баринов.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua

Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 июля

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