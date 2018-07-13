- 12:21 Стоило толпе прийти в правительственный квартал — и закон выполнять необязательно — Сергей Фурса
- 12:07 Дуда отверг достижение "исторических" договоренностей с Порошенко
- 12:00 Секрет молодости и рецепт любимого напитка Анне Вески
- 11:51 В понедельник, 16 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Баринов
- 11:47 Бывший игрок сборной Англии правильно предсказал финалистов ЧМ
- 11:45 Рада удовлетворила требование митингующих "евробляхеров"
- 11:27 Финал женского Уимблдона станет повторением решающего матча 2016 года
- 11:26 В центре Киева подрались министр энергетики и народный депутат
- 11:07 Cедьмой участник ЧМ-2018 уволил главного тренера
- 11:05 В Крыму огласили приговор "украинскому диверсанту" Панову
В понедельник, 16 июля, на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Баринов
Долгожданный ребенок родился раньше срока. Родители волнуются: все ли в порядке с крохой?
— Каждого недоношенного младенца на третьей-четвертой неделе жизни должен осмотреть офтальмолог, — рассказывает заведующий Украинским медицинским центром детской офтальмологии и микрохирургии глаза Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Юрий Баринов. — Если врач считает, что развитие сетчатки может нарушиться (возникнет ретинопатия новорожденных), то осмотр нужно повторять раз в две недели до момента, когда угроза заболевания исчезнет: обычно два-три месяца. В случае выявления первой стадии ретинопатии новорожденных ребенка следует осматривать раз в неделю, а вторая стадия, ближе к третьей, требует помощи в специализированном центре. Тогда в 97 процентах случаев можно остановить развитие ретинопатии и предупредить слепоту.
Из 25—28 тысяч недоношенных детей, которые ежегодно рождаются в Украине, пять-шесть тысяч попадают в группу риска. Это малыши, вес которых не превышает двух с половиной килограммов. Если не оказать им помощь, то каждый год у нас будет прибавляться 300 слепых детей.
Почему возникает ретинопатия новорожденных? Когда детям заменяют помутневший хрусталик? Как лечат косоглазие? Можно ли оперировать «школьную» близорукость?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 июля, с 16.00 до 17.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский офтальмолог Юрий Викторович Баринов.
Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74
Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua
Материал о прямой линии читайте в четверг, 26 июля
влажность:
давление:
ветер:
“ - Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...”