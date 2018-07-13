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Секрет молодости и рецепт любимого напитка Анне Вески
У Анне Вески особый шарм. А ее стиль жизни — пример для тех, кто хочет долго оставаться молодым и красивым. «ФАКТЫ» публикуют эксклюзивное интервью с певицей.
Фото из альбома Анне Вески
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“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”