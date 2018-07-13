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Общество

Секрет молодости и рецепт любимого напитка Анне Вески

12:00 13 июля 2018   71
Анне Вески
Инф. «ФАКТОВ»

У Анне Вески особый шарм. А ее стиль жизни — пример для тех, кто хочет долго оставаться молодым и красивым. «ФАКТЫ» публикуют эксклюзивное интервью с певицей.

Фото из альбома Анне Вески

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Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

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