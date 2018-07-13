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Дуда отверг достижение "исторических" договоренностей с Порошенко
Между Украиной и Польшей сохраняются «большие разногласия», и именно Украина должна сейчас сделать «жест в сторону Польши». Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил, комментируя переговоры с Петром Порошенко в Брюсселе.
«Я говорю понятно: на Волыни не было никакой польско-украинской войны, там был геноцид, там осуществляли этническую чистку поляков, обычных людей в селе, и земледельцев польских семей, детей», — сказал Дуда, отвечая на вопрос о том, почему не были организованы совместные польско-украинские мероприятия по чествованию жертв семьдесят пятой годовщины Волынской трагедии.
Он согласился с тем, что подобные вопросы «должны решать историки», однако выразил мнение, что для этого «должно быть как минимум согласие на эксгумацию».
По убеждению президента Польши, правда является условием развития хороших отношений между Киевом и Варшавой в будущем, даже если эта правда «является мучительной».
Напомним, Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетили мероприятия отдельно. Глава украинского государства, кроме того, сперва побывал в Польше — в селе Сахрынь.
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