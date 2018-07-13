За голову Шевченко вандал получил три года ограничения свободы (фото)

Происшествия

В Стрые Львовской области 24-летнего вандала приговорили к трем годам ограничения свободы за то, что он надругался над памятником Тарасу Шевченко, отпилив ему голову.

Об этом «ФАКТАМ» рассказали в прокуратуре Львовщины. Интересно, что памятник Кобзарю, который находится в городском парке, подвергся атаке одного и того же вандала дважды. Осенью 2017 года 24-летний житель Стрыя снял с постамента металлическую оболочку. Но тогда злоумышленника так и не поймали.

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«Восьмикилограммовую голову Кобзаря правоохранители обнаружили уже на следующий день на одном из подпольных пунктов сдачи металлолома. Приемщик не стал долго скрывать, кто принес ему голову от памятника и признался, что заплатил за нее местному жителю чуть более тысячи гривен.

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Вандал раскаивался на суде, и уверял, что больше не будет так делать. Стрыйский горрайонный суд приговорил злоумышленника к трем годам ограничения свободы. Кроме всего прочего, вандала заставят работать, а некоторая сумма от его заработка пойдет на восстановление памятника", — рассказала «ФАКТАМ» журналист прокуратуры Львовской области Марьяна Мосийчук.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Чернигове задержали банду похитителей памятников.