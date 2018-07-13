- 14:04 Захват заложницы: иностранец пригрозил убить женщину за отказ вернуться к нему
- 14:03 У Путина обещают рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына
- 13:57 Стала известна причина высылки российских дипломатов из Греции
- 13:48 Столичные энергетики взяли на работу… дроны
- 13:35 Меган Маркл нарушила королевский протокол, поделившись мнением об абортах
- 13:34 Нардеп Поярков чуть не подрался с "евробляхерами"
- 13:30 «Челси» уволил одного итальянского тренера и назначит другого
- 13:22 В самолете Иркутск — Москва избили польского дипломата
- 13:14 Почему в Европе украинцы соблюдают законы, а дома не могут? — Денис Казанский
- 13:13 Столица Украины вошла в число самых дорогих городов мира
За голову Шевченко вандал получил три года ограничения свободы (фото)
В Стрые Львовской области 24-летнего вандала приговорили к трем годам ограничения свободы за то, что он надругался над памятником Тарасу Шевченко, отпилив ему голову.
Об этом «ФАКТАМ» рассказали в прокуратуре Львовщины. Интересно, что памятник Кобзарю, который находится в городском парке, подвергся атаке одного и того же вандала дважды. Осенью 2017 года 24-летний житель Стрыя снял с постамента металлическую оболочку. Но тогда злоумышленника так и не поймали.
Читайте также: Избиение вандала в Киеве: в Минюсте рассказали подробности
«Восьмикилограммовую голову Кобзаря правоохранители обнаружили уже на следующий день на одном из подпольных пунктов сдачи металлолома. Приемщик не стал долго скрывать, кто принес ему голову от памятника и признался, что заплатил за нее местному жителю чуть более тысячи гривен.
Читайте также: Задержан «металлист», разрушивший полсотни могил в Кропивницком
Вандал раскаивался на суде, и уверял, что больше не будет так делать. Стрыйский горрайонный суд приговорил злоумышленника к трем годам ограничения свободы. Кроме всего прочего, вандала заставят работать, а некоторая сумма от его заработка пойдет на восстановление памятника", — рассказала «ФАКТАМ» журналист прокуратуры Львовской области Марьяна Мосийчук.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Чернигове задержали банду похитителей памятников.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”