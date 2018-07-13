Гройсман рассказал, где возьмут хлор для украинских водоканалов

Украина

В правительстве Украины не прогнозируют остановки водоснабжения в украинских городах в связи с отсутствием жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды. Об этом во время Часа вопросов к правительству в ВР заявил премьер Владимир Гройсман.

По словам Гройсмана, в КМ знают о проблемах единственного производителя этого реагента в Украине — АО «Днепроазот», однако отвергают возможность продажи газа по цене ниже себестоимости.

«Что касается хлора, я поручил заниматься этим системно вице-премьер-министру Геннадию Зубко. И тот план, который он мне представил, который утвержден, говорит, что хлор в Украине будет», — цитирует Гройсмана «Украинская правда».

15 июня «Днепроазот» остановил работу из-за повышения цены на газ.

6 июля «Киевводоканал» заявил, что централизованное питьевое водоснабжение в Украине окажется под угрозой из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на «Днепроазоте», однако в КГГА заверили, что коллапса не произойдет.

