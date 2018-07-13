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Гройсман рассказал, где возьмут хлор для украинских водоканалов
В правительстве Украины не прогнозируют остановки водоснабжения в украинских городах в связи с отсутствием жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды. Об этом во время Часа вопросов к правительству в ВР заявил премьер Владимир Гройсман.
По словам Гройсмана, в КМ знают о проблемах единственного производителя этого реагента в Украине — АО «Днепроазот», однако отвергают возможность продажи газа по цене ниже себестоимости.
«Что касается хлора, я поручил заниматься этим системно вице-премьер-министру Геннадию Зубко. И тот план, который он мне представил, который утвержден, говорит, что хлор в Украине будет», — цитирует Гройсмана «Украинская правда».
15 июня «Днепроазот» остановил работу из-за повышения цены на газ.
6 июля «Киевводоканал» заявил, что централизованное питьевое водоснабжение в Украине окажется под угрозой из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на «Днепроазоте», однако в КГГА заверили, что коллапса не произойдет.
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