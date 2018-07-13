Задержан вдовец-спайдермен, разбоем добывавший деньги на содержание девятилетнего ребенка

Происшествия

В столице задержан киевлянин, в свободное от работы время грабивший кредитные кассы. Лицо во время налетов он прятал под масками Спайдермена или Бэтмена. Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в апреле он совершил налет на «Смарткредит» на улице Маяковского, 26. Угрожая кухонным ножом кассиру, вынес сумму, сопоставимую со своим месячным заработком.

В рамках уголовного расследования уже установлена причастность задержанного к трем эпизодам разбойных нападений в марте-апреле этого года, совершенных в разных районах Киева. Суммарный ущерб составил 32 тысячи гривен. Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к ряду других нападений, рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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Задержанному объявлено подозрение в разбое с угрозой опасного для жизни насилия. Сейчас суд избирает ему меру пресечения. Подозреваемый — ранее не судимый 35-летний менеджер одной из строительных фирм. Он вдовец, сам воспитывает 9-летнего ребенка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове задержан курсант военного вуза, совершивший налет на кредитный союз, чтобы помочь деду оплатить операцию.