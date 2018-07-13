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Снижается ли потенция у тех, кто плохо дышит носом?
— Нет, просто мужская сила ослабевает с возрастом, и параллельно нарастают нарушения, вызванные искривленной носовой перегородкой, разрастанием слизистой носа, — объясняет отоларинголог лор-отделения Александровской клинической больницы г. Киева кандидат медицинских наук Александр Руткас. — А человек, который плохо дышит носом, ощущает упадок сил, и зачастую ему вообще не до секса.
Из-за нарушенного дыхания возникают тупые головные боли, особенно по утрам. Они вызваны ухудшением оттока венозной крови из головного мозга и отеком его ткани. Поэтому у человека замедляется реакция, способность к концентрации внимания, возникает раздражительность.
Подробнее о том, чем опасно затрудненное носовое дыхание, читайте в прямой линии «ФАКТОВ»
влажность:
давление:
ветер:
“ — Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...”