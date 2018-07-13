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Обидчик Владимира Кличко приобрел эксклюзивный автомобиль за 370 тысяч долларов (фото)
Ирландский непобедимый боксер в тяжелом весе Тайсон Фьюри (26 побед, 19 из них — нокаутом) будоражит общественность не только благодаря своим выступлениям на ринге. Подписав контракт на бой с итальянцем Франческо Пьянетой, который пройдет в Белфасте 18 августа, Фьюри отметил это событие покупкой эксклюзивного автомобиля Rolls Royce Dawn за 370 тысяч долларов.
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Разместив фото элитной покупки в Instagram, боксер оставил подпись под ним: «Когда тяжелая работа и талант окупаются… Я остаюсь сосредоточенным и настроен добиваться дальнейших успехов в своей боксерской карьере. Будьте и вы благословенны, но при этом помните, каких жертв стоило достижение поставленных целей!»
Отмечу, что этот автомобиль стал уже третьим в парке Тайсона, приобретенным в 2018 году. Ранее ирландец, проведший 9 июня первый бой после 2,5-летней паузы (победа нокаутом в четвертом раунде над албанцем Сефером Сефери), также купил GTC4 Lusso Ferrari (315,5 тысячи долларов) и Range Rover Sport SVR (122,6 тысячи долларов).
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Также Фьюри, имеющий благодаря своему происхождению прозвище Gypsy King («Цыганский король»), посредством Instagram вызвал на бой американца Деонтея Уайлдера (40 побед, 39 из них — нокаутом), пообещав нанести ему первое поражение в карьере, причем нокаутом в пятом раунде.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый дорогой билет на бой Усик — Гассиев стоит почти 2500 долларов.
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“ Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!.. ”