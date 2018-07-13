«Челси» уволил одного итальянского тренера и назначит другого

Спорт

Английский футбольный клуб «Челси» официально объявил об увольнении главного тренера Антонио Конте (на фото). Выиграв с командой премьер-лигу в первый сезон работы, итальянский специалист не сумел повторить успехи своей дебютной кампании на «Стэмфорд Бридж» в сезоне-2017/2018 (лишь пятье место!), хотя и выиграл Кубок Англии. Вместе с 48-летним Конте ушел весь тренерский штаб команды.

Новым наставником «аристократов» в самое ближайшее время будет назначен другой итальянец — 59-летний экс-наставник «Наполи» Маурицио Сарри, успевший за свою карьеру поработать в 18 (!) клубах.

По неофициальной информации, лондонцы выплатят Антонио Конте за досрочное расторжение контракта 9 миллионов фунтов стерлингов (10,2 млн евро), а «Наполи» за то, что согласился расстаться с Сарри, получит от англичан 8 млн евро.

Кстати, как сообщает издание The Sun, «Челси» уже девятый раз при владельце Романе Абрамовиче дает на дорожку тренерам огромные суммы за разрыв соглашения. В общей сложности «синие» выплатили почти 90 млн фунтов стерлингов неустойки специалистам, работавшим в клубе: Конте — 9 млн, Жозе Моуриньо — 9,5 млн, Роберто ди Маттео — 10,7 млн, Андре Виллаш-Боаш — 12 млн, Карло Анчелотти — 6 млн, Луис Фелипе Сколари — 12,6 млн, Аврам Грант — 5,5 млн, Жозе Моуриньо — 18 млн и Клаудио Раньери — 6 миллионов в британской валюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что седьмой участник ЧМ-2018 уволил главного тренера.