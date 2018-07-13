В самолете Иркутск — Москва избили польского дипломата

Мир

Руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт сообщил, что нападающий, по словам очевидцев, является психически неуравновешенным

Злоумышленник задержан. В польском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали: «После предоставления дипломату помощи и его возвращения, посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснить обстоятельства инцидента и привлечения виновного к ответственности».

Известно, что дипломатический работник возвращался в столицу России из командировки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Польши Дуда отверг достижение «исторических» договоренностей с Порошенко.