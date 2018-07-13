- 14:04 Захват заложницы: иностранец пригрозил убить женщину за отказ вернуться к нему
- 14:03 У Путина обещают рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына
- 13:57 Стала известна причина высылки российских дипломатов из Греции
- 13:48 Столичные энергетики взяли на работу… дроны
- 13:35 Меган Маркл нарушила королевский протокол, поделившись мнением об абортах
- 13:34 Нардеп Поярков чуть не подрался с "евробляхерами"
- 13:30 «Челси» уволил одного итальянского тренера и назначит другого
- 13:22 В самолете Иркутск — Москва избили польского дипломата
- 13:14 Почему в Европе украинцы соблюдают законы, а дома не могут? — Денис Казанский
- 13:13 Столица Украины вошла в число самых дорогих городов мира
В самолете Иркутск — Москва избили польского дипломата
Руководитель пресс-службы МИД Польши Артур Льомпарт сообщил, что нападающий, по словам очевидцев, является психически неуравновешенным
Злоумышленник задержан. В польском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали: «После предоставления дипломату помощи и его возвращения, посольство Республики Польша в Москве обратится к российским властям с требованием разъяснить обстоятельства инцидента и привлечения виновного к ответственности».
Известно, что дипломатический работник возвращался в столицу России из командировки.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Польши Дуда отверг достижение «исторических» договоренностей с Порошенко.
влажность:
давление:
ветер:
“ — На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала! ”