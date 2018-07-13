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Меган Маркл нарушила королевский протокол, поделившись мнением об абортах
Первая официальная поездка принца Гарри и его жены Меган Маркл в качестве супругов состоялась в Ирландию. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.
Ее начало было слегка омрачено тем, что во время одного из приемов Меган Маркл высказалась на достаточно острую тему, что делать представителям королевской семьи нежелательно.
Если быть точным, то Меган поделилась своим мнением о референдуме об абортах, который проходил в Ирландии в мае. До сих пор аборты в Ирландии запрещены, и, согласно восьмой поправке к cтатье Конституции
Хотя официально высказывать мнение на острые темы не запрещено, королева Елизавета II не одобряет подобные шаги, так как после них всегда будут те, кто недовольны той или иной позицией королевской семьи (что лишает ее поддержки части общества).
«Мы с Меган обсудили референдум. Она следила за ним с интересом и была довольна результатами», — написала после встречи с герцогиней ирландский сенатор Кэтрин Нун в Twitter.
A pleasure to meet Prince Harry & the Duchess of Sussex at the British Ambassador's Residence this evening. #harryandmeghan #royalcouple #meghanmarkle pic.twitter.com/yp2XHFh4MJ— Sen Catherine Noone (@senatornoone) 10 июля 2018 г.
Через некоторое время она опубликовала второй твит, где написала, что Меган «была довольна в смысле, что ей было интересно, а не в политическом». Чуть позже Нун и вовсе удалила обе записи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», удачное замужество Меган Маркл породило среди молодых особ новые тренд: многие красавицы на выданье ищут средство как «обычной» девушке превратиться в «будущую принцессу». Пока что дело заканчивается экспериментами с макияжем.
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”