Меган Маркл нарушила королевский протокол, поделившись мнением об абортах

Первая официальная поездка принца Гарри и его жены Меган Маркл в качестве супругов состоялась в Ирландию. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

Ее начало было слегка омрачено тем, что во время одного из приемов Меган Маркл высказалась на достаточно острую тему, что делать представителям королевской семьи нежелательно.

Если быть точным, то Меган поделилась своим мнением о референдуме об абортах, который проходил в Ирландии в мае. До сих пор аборты в Ирландии запрещены, и, согласно восьмой поправке к cтатье Конституции 40.3.3. , принятой в 1983 году, права матери и права нерожденного ребенка равны. Сейчас аборт могут сделать только в случае угрозы жизни матери. Но на майском референдуме почти 70% граждан проголосовали за отмену этой поправки.

Хотя официально высказывать мнение на острые темы не запрещено, королева Елизавета II не одобряет подобные шаги, так как после них всегда будут те, кто недовольны той или иной позицией королевской семьи (что лишает ее поддержки части общества).

«Мы с Меган обсудили референдум. Она следила за ним с интересом и была довольна результатами», — написала после встречи с герцогиней ирландский сенатор Кэтрин Нун в Twitter.

