Столичные энергетики взяли на работу… дроны

Общество

Первое обследование линий электропередач с применением беспилотников провели в Киеве на подстанции «Левобережная», обеспечивающей электричеством жителей Днепровского района.

Дроны широко используются в Европе, а сейчас их начинают внедрять и в Украине. Оснащенный современным высокотехнологическим оборудованием беспилотник (со сканером, видеокамерой и тепловизором) может обследовать электролинии и техническое оснащение подстанции. Специалисты получают данные о проблемах на участках сетей, оперативное изображение дефектов, которые невозможно увидеть с земли. С учетом этой информации можно производить ремонт, не дожидаясь аварии, еще на том этапе, когда повреждения пока незначительные.

Например, в Польше и Швеции уже пять лет применяют летательные платформы: технология фотограмметрического обследования с помощью вертолета (с установленными на нем инфракрасными камерами, тепловизорами и сканерами) позволяет в течение одного день проинспектировать десятки километров линий электропередач.

В Украине изучают зарубежный опыт и технологии, чтобы применить их на нашем рынке. Воздушная съемка, по мнению генерального директора ДТЭК Сети Ивана Гелюха, самый современный способ диагностики электросетей в мире. У нас внедряются методы обследования электролиний с помощью летательных платформ и дронов. Такое обследование даже труднодоступных мест повреждений позволяет оперативнее и качественнее проводить ремонтные работы на электросетях и без прерывания энергоснабжения населения. В столице подобная диагностика проводится впервые. Информация, полученная в результате съемки, используется в том числе для определения приоритетов будущих капремонтов и инвестпрограмм, чтобы максимально повышать качество обслуживания потребителей.

При обследовании линий электропередач с помощью вертолета (проект стартовал в Днепропетровской области) используется технология фотограмметрического обследования. За один день летательная платформа, оснащенная инфракрасными камерами, тепловизорами и сканерами, комплексно обследует до 200 км воздушных линий электропередач (ЛЭП). После обработки данных энергокомпания получает объективную экспертизу о состояния линий, точные координаты опор, информацию про зеленые насаждения, охранные зоны и фотографии каждого, даже незаметного на первый взгляд, дефекта.

Напомним: Закон «О рынке электрической энергии» предусматривает, чтобы до конца 2018 года все украинские облэнерго выделили функции генерации и поставки электроэнергии (за собой должны оставить лишь функцию распределения электроэнергии). Это распространенная мировая практика и требование Третьего энергетического пакета ЕС, обеспечивающего конкурентные условия работы на рынке.

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