Стала известна причина высылки российских дипломатов из Греции

Мир

Греция высылает двух российских дипломатов по обвинению в спонсировании протестных групп, выступающих против соглашения с соседней Македонией, которое должно снять препятствие для ее вступления в Евросоюз. Об этом сообщает Европейская правда.

О решении было объявлено на следующий день после того, как НАТО официально пригласило Македонию присоединиться к военному альянсу до успешного завершения сделки о переименовании страны.

«Мы стремимся к хорошим отношениям с большинством стран, а не только с соседними… Но мы требуем, чтобы все страны уважали нашу международную легитимность и национальный суверенитет», — прокомментировал высылку премьер-министр Греция Алексис Ципрас.

По данным СМИ, российской власти дали время до пятницы, чтобы вывезти двух дипломатов из Греции.

Также Греция заблокировала въезд в страну некоторым другим российским чиновникам.

Напомним, Соединенные Штаты одобрили действия Греции и призвали РФ «прекратить свое дестабилизирующее поведение».