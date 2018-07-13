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Стала известна причина высылки российских дипломатов из Греции
Греция высылает двух российских дипломатов по обвинению в спонсировании протестных групп, выступающих против соглашения с соседней Македонией, которое должно снять препятствие для ее вступления в Евросоюз. Об этом сообщает Европейская правда.
О решении было объявлено на следующий день после того, как НАТО официально пригласило Македонию присоединиться к военному альянсу до успешного завершения сделки о переименовании страны.
«Мы стремимся к хорошим отношениям с большинством стран, а не только с соседними… Но мы требуем, чтобы все страны уважали нашу международную легитимность и национальный суверенитет», — прокомментировал высылку премьер-министр Греция Алексис Ципрас.
По данным СМИ, российской власти дали время до пятницы, чтобы вывезти двух дипломатов из Греции.
Также Греция заблокировала въезд в страну некоторым другим российским чиновникам.
Напомним, Соединенные Штаты одобрили действия Греции и призвали РФ «прекратить свое дестабилизирующее поведение».
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