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У Путина обещают рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына
В Кремле обязательно рассмотрят просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Конечно, это будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать»,— сообщил Песков.
Также пресс-секретарь Путина не стал комментировать возможность помилования человека по ходатайству его родственников, так как это «не в его компетенции».
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«Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, он не входит в мою компетенцию»,— заявил он.
По словам Пескова, такие случаи в законе не прописаны: там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования.
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Напомним, мама Олега Сенцова, который 13 июля празднует свой 42-ой день рождения, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.
Также в честь дня рождения украинца помиловать режиссера призвал хозяина Кремля и английский писатель и драматург Стивен Фрай. Он также напомнил, что Сенцов голодает уже 61 день, находясь в сибирской колонии.
Today marks Oleg Sentsov’s 42nd birthday and day 61 of his hunger strike in a Siberian prison .@PutinRF_Eng release him now! #FreeSentsov #KeepingScore https://t.co/9FyJBpVr46 @pen_int pic.twitter.com/DNaste5OZR— Stephen Fry (@stephenfry) 13 июля 2018 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», режиссер из РФ передала часть премии в 15 тысяч евро семье Сенцова.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”