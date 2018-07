У Путина обещают рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына

В Кремле обязательно рассмотрят просьбу матери украинского режиссера Олега Сенцова о его помиловании. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, это будет рассмотрено, но сроков я не могу назвать»,— сообщил Песков.

Также пресс-секретарь Путина не стал комментировать возможность помилования человека по ходатайству его родственников, так как это «не в его компетенции».

Читайте также: Эрдоган пообещал помочь освободить Сенцова, Кольченко и Мустафаева, — Джемилев

«Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, он не входит в мою компетенцию»,— заявил он.

По словам Пескова, такие случаи в законе не прописаны: там конкретно указано, что должно произойти, чтобы была инициирована процедура помилования.

Читайте также: Сенцов — Кольченко: «не парься» и ешь за двоих!

Напомним, мама Олега Сенцова, который 13 июля празднует свой 42-ой день рождения, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

Также в честь дня рождения украинца помиловать режиссера призвал хозяина Кремля и английский писатель и драматург Стивен Фрай. Он также напомнил, что Сенцов голодает уже 61 день, находясь в сибирской колонии.

Today marks Oleg Sentsov’s 42nd birthday and day 61 of his hunger strike in a Siberian prison .@PutinRF_Eng release him now! #FreeSentsov #KeepingScore https://t.co/9FyJBpVr46 @pen_int pic.twitter.com/DNaste5OZR