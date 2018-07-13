Захват заложницы: иностранец пригрозил убить женщину за отказ вернуться к нему (фото)

Происшествия

Настоящая любовная драма с элементами боевика — освобождением заложника — разгорелась в ночь на 13 июля в селе Викно на Ивано-Франковщине.

Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Ивано-Франковского областного главка Нацполиции Украины, около двух часов ночи в полицию обратилась жительница села Викно Городенковского района с сообщением, что из дома соседки доносятся крики о помощи.

«Уже на месте случившегося заявительница рассказала полицейским, что днем к ее соседке позвонил ее бывший сожитель — 33-летний гражданин Турции, с которым она познакомилась на заработках за границей и некоторое время проживала, но потом рассталась. Иностранец сказал, ей что вечером приедет, чтобы выяснить отношения и расставить все точки над „і“. Видимо, боясь, что разборки с бывшим ухажером не закончатся миром, женщина отвела к соседке своих детей от первого брака, а сама встретилась с турком. Однако разговор о возвращении женщины к ухажеру не заладился, и он, выхватив нож, решил вернуть ее насильно. Был введен оперативный план „Заложник“, а в село срочно прибыли бойцы КОРДа», — рассказали в пресс-службе.

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Правоохранители около трех часов уговаривали иностранца освободить заложницу и сдаться, но мужчина не шел на контакт. Он все время требовал, чтобы женщина вернулась к нему. Если она этого не сделает, то он, как это ему якобы велел Аллах, готов убить возлюбленную и покончить с собой. Понимая, что отпускать заложницу мужчина не собирается, спецназ пошел на приступ и в считанные минуты повязал «террориста».

«К счастью, в ходе спецоперации, никто не пострадал. С женщиной сейчас работают психологи. А задержанным действительно оказался гражданин Турции, который, по предварительной информации, незаконно находится та территории Украины. Сейчас эта информация проверяется в рамках начатого уголовного производства по статье УК „Захват заложника“. Если вина иностранца будет доказана, то ему грозит до восьми лет лишения свободы. Также сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — добавили в полиции Ивано-Франковщины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что правоохранителям удалось задержать шантажиста, обещавшего убить 20 детей-заложников.

Фото пресс-службы Ивано-Франковского областного главка Нацполиции Украины