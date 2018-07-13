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ЧМ-2018: вратари, проигравшие три последних финала, выступали за… «Монако»
Накануне решающего матча ЧМ-2018 телеканал ESPN поделился любопытной статистикой. Оказалось, что на трех последних чемпионатах мира по футболу ворота команды, проигравшей в финале, неизменно защищал голкипер, в карьере которого был период в «Монако».
Так, в 2006 году сборная Франции уступила в решающей дуэли итальянцам, а последний рубеж «трехцветных» защищал Фабьен Бартез (играл за «Монако» в 1995--2000 годах). В 2010-м неудачниками финала стали голландцы: их вратарь Мартен Стекеленбург выступал за «Монако» на правах аренды в сезоне-2014/2015. Наконец, опыт выступления за «Монако» был у голкипера сборной Аргентины Серхио Ромеро: в 2014 году южноамериканцы уступили в финале немцам.
По удивительному совпадению, вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич (на фото) с 2012 года играет как раз за «Монако».
Напомню, что хорваты в решающем матче ЧМ-2018 15 июля в Москве сразятся с командой Франции.
Еще накануне полуфиналов «ФАКТЫ» сообщали, что есть примета: в финале сыграют Хорватия и Франция.
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“ Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела! ”