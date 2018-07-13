Искусственный интеллект научили обрабатывать фотографии (видео)

Наука и технологии

Группа специалистов из компании NVIDIA и Массачусетского технологического университета сделали сюрприз к международному Дню фотографа (отмечается 12 июля), представив нейронную сеть, которая способна редактировать любые изображения. Как сообщает TechToday, описание данного алгоритма опубликовано в официальном блоге NVIDIA, однако исходный код так и не был предоставлен в открытый доступ.

Методом машинного обучения на базе 50 тыс. испорченных снимков нейросеть научилась убирать шумы, вызванные плохим освещением, и цветовые шумы на старых снимках, а также устранять с фотографий любые надписи, подписи и водяные знаки.

Указано, что данную разработку можно использовать не только для редактирования художественных изображений, но и для исправления, например, некачественных снимков МРТ или фотографий астрономических явлений.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что страны ЕС договорились о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.