Во всех угнанных в 2014-м авто находим оружие и спирт, — оперативник (фото)

Происшествия

В Мариуполе на Донетчине в автомобиле, который был угнан еще в 2014 году, обнаружен арсенал оружия и боеприпасов, похищенных в аннексированном Крыму. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

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«Осмотреть гараж, где и был обнаружен автомобиль Hyundai, украденный из автосалона в Мариуполе еще весной 2014 года — на волне беспорядков и тотальных грабежей, охвативших город, — подвигла оперативная информация, полученная сотрудниками СБУ, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска главка полиции Донетчины Александр Гариппа. — В Приморском районе города в сданном в аренду четыре года назад гараже кооператива находилась угнанная машина, в которой был обнаружен тайник террористов. В багажнике было восемь автоматов, гранатомет РПГ-7 с тремя выстрелами к нему и около тысячи патронов. Рядом с оружием лежали фляги со спиртом. Это не первый автомобиль, который был похищен в автосалоне во время так называемой русской весны в Мариуполе.

Интересно, что во всех угнанных в 2014-м авто мы находим оружие и фляги со спиртом — эдакое «горючее», которое выдавали пособникам «русской весны» вместе с боекомплектом. Оружие было похищено в одной из воинских частей после аннексии Крыма, затем вывезено в Россию, откуда передавалось членам незаконных формирований в различные города Донбасса. На оружии имеются наклейки «ДНР».

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Кроме того, по словам Александра Гариппы, в салоне нашли георгиевские ленты и камуфляжные штаны с пятнами крови.

«Хозяин этой формы нам известен. После освобождения Мариуполя он скрылся на оккупированной территории. Одна штанина с пятнами крови и разрезана. То есть боевик был ранен. Это теперь его „особая“ примета», -- подчеркнул Александр Гариппа.

По данному факты открыто уголовное производство. Расследование продолжается.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Луганщине нашли взрывоопасную закладку казачков Дремова. Тайник был расположен около бывшего блокпоста террористов на въезде в Лисичанск.

Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области