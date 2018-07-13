Смертельный эксперимент: 18-летний юноша проверил на прочность электропровод под напряжением (фото)

Происшествия

В Харьковской области проводится проверка по факту гибели 18-летнего жителя села Вербивка, учащегося одного из харьковских профессиональных училищ, запрыгнувшего на провод контактной железнодорожной сети.

Читайте также: В Киеве на крыше электрички чуть не сгорел подросток

Вечером 12 июля юноша со своим другом возвращались домой после прогулки. Возле товарной станции в Балаклее они решили прогуляться по крышам стоявших там вагонов. По словам очевидцев, ребята расхаживали на вагонах, курили, а потом один из них стал кричать: «Не делай этого!»

Читайте также: Девятиклассник едва не сгорел заживо на крыше электрички

Выживший парень рассказал правоохранителям, что его товарищ предложил проверить, выдержит ли контактный провод, проходящий над вагонами, его вес. И несмотря на все уговоры не делать этого — прыгнул на провод. Тот выдержал, но 3300 вольт постоянного тока шансов выжить юноше не оставили.

Читайте также: Обгоревшего 18-летнего «зацепера» из Киева готовы бесплатно вылечить в бостонской клинике

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам убийства с пометкой «Несчастный случай», рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации харьковского областного главка полиции Оксана Калмыкова. Назначен ряд экспертиз. Уже известно, что оба парня были совершенно трезвые.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе погиб юноша, пытавшийся сделать селфи на крыше железнодорожного вагона.

Фото отдела коммуникации ГУ НПУ в Харьковской области