"Суд" оккупантов отказал Балуху в условно-досрочном освобождении

Политика

Подконтрольный властям РФ Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил рассмотрение ходатайства адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по первому приговору. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

В начале судебного заседания «прокурор» Денис Мышкин подал ходатайство о прекращении рассмотрения ходатайства по УДО по первому приговору, так как уже был вынесен новый приговор на 5 лет лишения свободы, который не предусматривает условно-досрочное освобождение.

«Судья» Дмитрий Михайлов удовлетворил ходатайство прокурора.

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По мнению адвоката, поскольку новый приговор еще не вступил в силу, защита вправе ходатайствовать перед судом на УДО по первому приговору.

При этом «судья» Дмитрий Михайлов отклонил дальнейшее рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении.

В комментарии журналистам Динзе заявила, что такое решение было ожидаемым.

Она добавила, что именно поэтому «суд» откладывал рассмотрение ходатайства об УДО до вынесения нового приговора.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает находиться в общей камере симферопольского СИЗО, что плохо сказывается на его здоровье в связи с голодовкой, которую он держит более 115 дней.

Также напомним, что 5 июля подконтрольный России «суд» Крыма признал Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу 10 000 рублей. Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел, то есть больший тюремный срок поглотил меньший. 19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму, а также сообщила, что Балуха перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны начальника ИВС.

В суде 2 июля прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела — 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.​

В своем последнем слове Балух акцентировал внимание на политическом мотиве уголовного дела.

Напомним, что ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. «Суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста.