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Пообещал купить сок: двое малышей сгорели в запертом доме, пока папа ходил в магазин (фото)
Трагедия произошла 12 июля в селе Войнилов, что на Прикарпатье. В запертом доме сгорели двое братьев, одному из которых было четыре года, а другому — годик. Об этом «ФАКТАМ» рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Ивано-Франковской области Алла Бойчук:
«Мужчина уложил спать младшего сына, а старшему включил мультфильмы по телевизору. Мальчик попросил отца купить ему сок, и тогда папа отправился в магазин. Уходя, запер дом на замок. Говорит, надеялся, что старший сын тоже заснет к тому времени, когда он вернется.
Отец пришел домой примерно час спустя. Он обратил внимание на то, что из-под дверей валит густой дым. Испугался, открыл дверь и увидел: весь пол в доме буквально выгорел. Тлела и мебель. Но самое страшное, что оба его сына не подавали признаков жизни.
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Мы пока не знаем точно, что произошло в доме. По одной из версий, едва отец ушел в магазин, как его старший сын начал баловаться со спичками. Огонь попал на ковер, который начал тлеть. Большого огня не было. Пламя увидели бы соседи. Может быть, тогда и спасли бы малышей. Причина смерти детей, скорее всего, отравление угарным газом. Дверь в доме была заперта. Окна — плотно закрыты. Концентрация угарного газа в помещении оказалась достаточно высокой.
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Семья вполне благополучная. Родители погибших мальчиков работают. Спиртным не злоупотребляют. Мама малышей в то время, когда начался пожар, была на работе во вторую смену, оставив сыновей на отца", — сказала Бойчук.
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“ – Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.”