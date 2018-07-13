На столичной Оболони открыли после капремонта вторую часть парка «Наталка»

Общество

Считается, что парк «Наталка» стал «золотым стандартом» для зеленых зон, которые ежегодно обновляются в городе. Первую очередь парка открыли для посетителей еще весной прошлого года, а на днях киевлянам и гостям города стала доступной вторая очередь «Наталки». Этот уголок, свободный от застройки, стал любимым местом отдыха для жителей 300-тысячной Оболони.

На территории в семь гектаров обустроили парковые дорожки, смонтировали новое освещение и оросительную систему, укрепили прибрежную зону (берег усилили каменными конструкциями), установили декоративную смотровую беседку с видом на Днепр и пандусы, чтобы отдых людей на колясках стал максимально комфортным.

В парке появились два многофункциональных футбольно-баскетбольно-волейбольных поля, установили здесь и площадку воркаут — для уличной гимнастики — с 32 тренажерами.

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Напомним, что в прошлом году в Киеве восстановили более 120 парков и скверов. Обустройство зеленых зон в столичных районах городские власти поднимают до стандартов «Наталки» (идет подготовка к сооружению третьей очереди этого парка). Также активно ремонтируются парки «Партизанской славы» (Дарницкий район), Сырецкий (Шевченковский), «Совки» (Соломенский район), «Победа» (Дарницкий район), вдоль проспекта Шухевича (Деснянский район), имени Рыльского (Голосеевский район), скоро приступят к работам в Куреневском парке (Подольский район).

В этом году после обновления открыли парки «Владимирская горка», «Отрадный» (Соломенский район), первую очередь парка «Победа» (Дарницкий район), сквер возле кинотеатра «Жовтень» (Подольский район). Кроме того, планируют завершить ремонт парка «Киото», разбить новый уголок отдыха на Троещине. А в некоторых парках посетителям предоставляют бесплатный доступ к интернету: коммунальщики создают арт-композиции, раздающие Wi-Fi: в парке «Победа», «Молодежный» (в Деснянском районе), «Аврора», сквере на улице Шумского в Днепровском районе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве появится улица Амины Окуевой.

