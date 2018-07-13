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Политика

15 лет «под колпаком»: Артем Сытник заявил о телефонной прослушке

15:13 13 июля 2018   74
Директор НАБУ Артем Сытник
Инф. «ФАКТОВ»

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что его телефон прослушивают спецслужбы. При этом он полагает, что мониторинг его разговоров ведется уже 15 лет.

«Видимо, мой телефон слушается с самого начала, когда он у меня появился, в 2003 году … Мне мало что есть скрывать», — заявил он в интервью «Украинской правде».

При этом руководитель антикоррупционного бюро подчеркнул, что нормально относится к мониторингу со стороны спецслужб. «Во-первых, это реакция на нашу работу, а во-вторых, это, пожалуй, естественный процесс, когда за руководителем правоохранительного органа идет такая работа», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава НАБУ рассчитывал на скорое увольнение руководителя САП Назара Холодницкого.

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