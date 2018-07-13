15 лет «под колпаком»: Артем Сытник заявил о телефонной прослушке

Политика

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что его телефон прослушивают спецслужбы. При этом он полагает, что мониторинг его разговоров ведется уже 15 лет.

«Видимо, мой телефон слушается с самого начала, когда он у меня появился, в 2003 году … Мне мало что есть скрывать», — заявил он в интервью «Украинской правде».

При этом руководитель антикоррупционного бюро подчеркнул, что нормально относится к мониторингу со стороны спецслужб. «Во-первых, это реакция на нашу работу, а во-вторых, это, пожалуй, естественный процесс, когда за руководителем правоохранительного органа идет такая работа», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава НАБУ рассчитывал на скорое увольнение руководителя САП Назара Холодницкого.

