Чудесное спасение малыша, который начал задыхаться на глазах у мамы

Происшествия

Эта удивительная история произошла в Тернополе. Двухлетний Тимофейчик неожиданно начал задыхаться, когда ехал в машине вместе с мамой. Женщина растерялась, не зная, что делать и только с ужасом наблюдала, как лицо ее сына начало синеть. К счастью, сквозь толпу зевак протиснулся незнакомый мужчина, который точно знал, как спасти малыша. Об этом «ФАКТАМ» рассказала мама мальчика, психолог Светлана Нагородная:

«Этот день я запомню навсегда. День, когда я чуть не потеряла своего малыша. Я ехала встречать маму на вокзал, и мой сынишка сидел за мной в автокресле. У меня есть дополнительное зеркало в машине, чтобы видеть сына сзади. И вот я еле слышу, как Тимофей зовет меня: «Мама, мама!» Я обернулась и вижу, что его лицо сначала покраснело, потом посинело и ребенок начал задыхаться.

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Я выскакиваю из машины, хватаю ребенка и понимаю, что он умирает у меня на глазах. Я его переворачиваю, шлепаю по спине, подбегают другие люди из машин. Один мужчина растолкал всех зевак, которых собралось немало, взял у меня Тимошу и начал производить с ним какие-то манипуляции. Вертел его, потом перевернул на бок, малыш выплюнул сгусток какой-то слизи и начал дышать! Понятия не имею, что было с моим сыном. Он никогда не жаловался на проблемы с дыханием. После этого ЧП я с ребенком обязательно лягу в больницу на обследование.

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А тогда у меня тряслись руки. Я мало что понимала, но видела главное — что мой малыш жив!

Интересно, что когда незнакомец спасал моего сына, мимо проехала машина «скорой», но она не остановилась. Уже когда Тимоша начал дышать самостоятельно, подъехали полицейские и спросили, нужна ли помощь. Но наш спаситель сказал, что уже все хорошо, улыбнулся, отдал мне сына и исчез в толпе.

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Все-таки еще раз убеждаюсь, что некоторые люди — это ангелы, которые ходят рядом с нами. И спасибо всем, кто помогает в таких трудных ситуациях, когда жизнь на волоске и измеряется секундами.

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Муж разместил пост в поисках мужчины, который спас Тимофейчика. Я не взяла у него даже телефон, только поблагодарила. Честно, мне это тогда даже в голову не пришло — я была в глубоком шоке. Но я знаю, что сегодня ночью напишу маленький план добрых дел для других людей и начну его осуществлять", — рассказал Светлана Нагородная.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что под Киевом случайный прохожий вынес беременную женщину из автомобиля, попавшего в аварию, за пару секунд до взрыва.