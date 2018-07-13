Киевлянин стал победителем «Славянского базара»

Шоу-бизнес

Украинец Саша Балабанов стал победителем детского конкурса «Славянский базар в Витебске». Юный исполнитель получил главную награду — «Золотую лиру» — и денежный приз в 5 тысяч долларов. Награждал 12-летнего певца из Киева лично президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, победитель получил право выступить на большой сцене амфитеатра на заключительном гала-концерте.

Перед церемонией награждения Саша рассказал белорусским журналистам, что очень переживал, что займет третье или второе место, но теперь одна из его целей — «Евровидение».

— Я серьезно отношусь к пению. Это то, чем я хочу заниматься и дальше. Поэтому после конкурса не собираюсь расслабляться, — цитирует мальчика belta.by.

Второе место заняла девочка из Армении, третье — белорус. Они получили 3 и 2 тысячи долларов соответственно. По тысяче долларов вручили детям из Молдовы и Казахстана.

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Взрослый конкурс продлится до 16 июля. Украину на нем представляет певица Мила Нитич. За победу в этом году сражается 21 конкурсант из разных стран мира.

Специальной гостьей церемонии открытия стала заморская звезда — популярная актриса («Дикий ангел») и певица Наталья Орейро. Традиционно в Витебске в эти дни множество российских исполнителей, а также украинские артисты Макс Барских, Оля Полякова, ALEKSEEV, Тина Кароль, Олег Винник, Артем Пивоваров, ТAYANNA.



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что стало известно, почему Украина впервые не поедет на детское «Евровидение».

