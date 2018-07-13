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Полмиллиона за услуги: задержан высокопоставленный фискал (фото)
Представители ГПУ и СБУ задержали на крупной взятке одного из руководителей Главного управления Госфискальной службы в Винницкой области и его пособника — правоохранителя.
Сообщается, что задержанные требовали от предпринимателя полмиллиона гривен за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое касается деятельности его предприятия, а также за невмешательство в работу бизнесмена. Они получили от предпринимателя часть взятки — 5 тысяч долларов и 48 тысяч гривен.
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В ходе обысков изъяты деньги и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность задержанных. Им сообщено подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя одного из подразделений Одесского городского совета по подозрению в коррупции.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”