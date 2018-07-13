Общество

Авиаколлапс продолжается: во Львове отменили рейсы в Турцию и Тунис

В международном аэропорту «Львов» им. Даннила Галицкого сообщили об очередной отмене рейсов авиакомпании Bravo.

«Рейсы авиакомпании BRAVO AIRWAYS BAY4714 / 4713 на линии Анталия-Львов-Анталия, которые должны были выполняться

13.07.2018 и рейсы BAY7376 / 7375 на линии Монастир-Львов-Монастир, которые должны были выполняться

14.07.2018 отменены авиакомпанией. Пассажиры проинформированы», — говорится в сообщении.

Кстати, в киевских «Жулянах» около 170 пассажиров этой же авиакомпании более восьми часов ожидали вылета рейса Киев — Бургас (Болгария), сообщал «Апостроф». По информации издания, по прилету борта из Турции, у него обнаружили поломку, которую обещали найти и устранить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Борисполе» назвали самые непунктуальные авиакомпании.