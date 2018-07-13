Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Авиаколлапс продолжается: во Львове отменили рейсы в Турцию и Тунис

16:57 13 июля 2018   126
Авиакомпания «Браво»
Инф. «ФАКТОВ»

В международном аэропорту «Львов» им. Даннила Галицкого сообщили об очередной отмене рейсов авиакомпании Bravo.

«Рейсы авиакомпании BRAVO AIRWAYS BAY4714 / 4713 на линии Анталия-Львов-Анталия, которые должны были выполняться
13.07.2018 и рейсы BAY7376 / 7375 на линии Монастир-Львов-Монастир, которые должны были выполняться
14.07.2018 отменены авиакомпанией. Пассажиры проинформированы», — говорится в сообщении.

Кстати, в киевских «Жулянах» около 170 пассажиров этой же авиакомпании более восьми часов ожидали вылета рейса Киев — Бургас (Болгария), сообщал «Апостроф». По информации издания, по прилету борта из Турции, у него обнаружили поломку, которую обещали найти и устранить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в «Борисполе» назвали самые непунктуальные авиакомпании.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины