Закроют ли киевский зоопарк в связи с масштабной реконструкцией?

Спросите у «ФАКТОВ»

«Побывав недавно с детьми в столичном зоопарке, увидел, что часть территории перерыта, идет стройка: снуют люди, работает техника. Приматов переместили в другое место, перетасовали экспозиции. Поговаривают, что скоро зоопарк закроют из-за реконструкции. Правда ли это?» Егор Николаев, Киев

— Проводимая реконструкция зоопарка рассчитана на шесть очередей строительства, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель директора КП «Житлоинвестбуд-УКБ» Сергей Данилович. — Сейчас работы ведутся на первой очереди, которая разбита на четыре пусковых комплекса. В октябре готовится к открытию первый пусковой комплекс, включающий три озера — декоративное (малое), для пеликанов и для карпов (с амфитеатром).

На участке реконструкции полностью заменили коммуникации, предусмотрели полив территории, наружное освещение, предстоит благоустроить и озеленить эту зону. Выполнено уже процентов 70 работы. Чтобы успеть в срок, придется нарастить темпы.



*Таким будет амфитеатр на берегу карпового озера

— Старый вход пока сохранится, а водные экспозиции возле него полностью преобразятся, — продолжает Сергей Данилович. — У малого озера (объемом 350 кубометров) посетители смогут отдыхать в теплое время года, любоваться садом камней, фонтанчиком, куда вода подается с насосной станции и затем водопадом устремляется к дамбе, за которой располагается следующее озеро — пеликанье.

Пеликанам предстоит осваивать просторы среднего озера (3300 кубометров). Рядом будет и зимняя птичья «резиденция» (на 100 квадратов). Старый пруд высушили, убрали грязь, углубили на 2,4 метра, забетонировали основу озера на добрых 100 лет вперед. Вода в водоемах теперь не будет зеленеть и застаиваться, ее очистят с помощью современного оборудования.

На берегу карпового озера (объемом 2300 кубических метра) строится смотровой амфитеатр площадью 300 квадратных метров с каскадом гранитных трибун. Там предусмотрены туалеты, а в подвале — насосная станция. Появится на воде и японская беседка, откуда можно будет наблюдать за игрой карпов кои.



* Озеро с японской беседкой, из которой будет удобно наблюдать за карпами

— Вода для водообмена и подпитки озер станет поступать из двух специально пробуренных артезианских скважин, — рассказывает Сергей Данилович. — Декоративное озеро, которое сейчас оформляется в камне, водные испытания уже прошло. Теперь заполняют пеликаний водоем, затем настанет черед рыбного.

В следующем году сдадим новую входную группу и приматник (общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров) — со стороны улицы Зоологической. Тут же расположатся кассы, магазины, кафе, трансформаторная подстанция и подземный аквариум. Паркинг для авто рассматривается как объект третьей очереди.

У входа также вырастет авиарий под сеткой — это универсальный вольер, где могут содержаться и птицы, и животные. Декоративную отделку на объектах зоопарка выполнят из фибробетона, поскольку он пластичен, экологичен и служит долго.

Несмотря на размах строительных работ, зверинец открыт и, как заверил генеральный директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин, сохранит режим и график работы.

— В аналогичной ситуации, например, парижский зоопарк приостановил деятельность на пять лет, а мы перестраиваемся на ходу, — подчеркнул Кирилл Трантин. - В зоопарк продолжают идти посетители, ведь для них это прекрасное место отдыха в центре столицы. Реконструкция проходит согласно плану, утвержденному еще в прошлом году, но временные неудобства неизбежны. Так, приматов пока перевели в нижний ярус парка (эту зону птичника расширили еще на 20 процентов), а 44-летнюю гориллу Тони разместили на «Острове зверей». Есть изменения и в других экспозициях. В следующем году строители обещают сдать в эксплуатацию новое строение приматника (железобетонное здание с кирпичными перегородками и просторными вольерами), где собираемся поселить 20 видов обезьян. Они разместятся сверху, а внизу, возможно, будут жить копибары, бегемоты или тапиры. И так постепенно за 5−6 лет преобразуем каждую экспозицию на территории почти в 33 гектара.



* Таким будет приматник

— После того как строители проверят все водные резервуары, мы примем и откроем озера у старого входа: пеликаны вернутся на привычное для них место (раньше их водоем иначе чем ямой нельзя было назвать), его оборудовали по-новому: оснастили системами биоплат, фильтрации и очистки, — продолжает Кирилл Трантин. — До первого льда, как правило, птицы спокойно могут находиться на озере, а с похолоданием переведем их в подготовленные зимние квартиры.

Чистить пеликанье озеро в осенний период (после спуска воды) теперь можно будет с помощью мини-трактора (для него предусмотрен пандус), а раньше приходилось это делать вручную. На зиму выпустим в дальнее озеро рыб (там есть зимовальные ямы), но не всех, а лишь часть. И только весной 2019-го туда переселим остальных. Нынешней осенью всю территорию вокруг озер озеленим по новой технологии — на зиму растения закроем специальными сетками. Кстати, ни одно из растущих в парке деревьев во время реконструкции не пострадает, наоборот, потом еще и досадим.

Когда пройдут преобразования, можно уже пересмотреть в целом и направление работы в зоопарке, побольше внимания уделять зоотехнологии. Меняя форму общения с питомцами зоопарка, обогащая их среду обитания, устраивая шоу с кормлением животных и птиц, нельзя забывать и о правах обитателей вольеров на отдых и покой.

С началом обновления зоопарк вернул свое членство в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА), которое утратил несколько лет назад. И по правилам мы теперь составляем заявки на поэтапное пополнение коллекции животных, ждем своей очереди, сотрудничая с кураторами, руководителями конкретной группы или вида животных. Сейчас готовим и развиваем некоторые программы по разведению редких видов: например, реализуем проект по разведению черного аиста, которого собираемся выпускать в природу.

К нам попадают небольшие животные из отечественных и зарубежных зоопарков. Недавно мы завезли из Одессы самку мунтжака (самые маленькие олени в мире), из Чехии — африканских земляных белок. Заказали через кураторов сурикатов, карликового бегемота. Наш новый слоновник (там будет площадь пять тысяч квадратов!) вписывается лишь в четвертую очередь реконструкции, но как только это произойдет, сразу ждем невест для нашего слона Хораса.

Пройдет немного времени, и в зоопарке появятся модернизированные вольеры с разнообразными группами животных. Они не будут жить в клетках, реконструкция предполагает внедрение опыта и технологий, применяемых лучшими зоопарками мира. Сказка? Мы стремимся сделать ее былью…

Подготовила Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»