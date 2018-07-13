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Трамп подтвердил, что будет говорить с Путиным об Украине
Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что отношения США с Россией улучшаться после его встречи в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил на брифинге после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, который транслировал телеканал «112 Украина».
«Я думаю что у нас будет шанс иметь хорошие отношения с ними», — заявил он.
По словам президента США, улучшение отношений с Россией в интересах его страны.
«Нам нужно что-то сделать с Россией! Чтобы я ни сказал, они говорят: „Он любит Россию“! Я люблю Соединенные Штаты и я хочу решить проблемы с Россией и с Китаем! И мы будем говорить об этом. Я буду говорить о Сирии и об Украине», — заявил Трамп.
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Он также сообщал, что они обсуждали действия России с премьером Великобритании Мэй.
«Конечно, мы обсуждали деятельность России, включая использование нервно-паралитического яда», — сказал он.
Трамп оптимистически настроен относительно грядущей встречи с Путиным.
«Что я буду делать с Путиным? Я поговорю с ним! Возможно, там не произойдут удивительные вещи, но отношения (с Россией. — Авт.) улучшаться!» — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Трамп не исключил, что они с президентом России Владимиром Путиным станут друзьями.
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