Политика

Трамп подтвердил, что будет говорить с Путиным об Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что отношения США с Россией улучшаться после его встречи в Хельсинки с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил на брифинге после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Я думаю что у нас будет шанс иметь хорошие отношения с ними», — заявил он.

По словам президента США, улучшение отношений с Россией в интересах его страны.

«Нам нужно что-то сделать с Россией! Чтобы я ни сказал, они говорят: „Он любит Россию“! Я люблю Соединенные Штаты и я хочу решить проблемы с Россией и с Китаем! И мы будем говорить об этом. Я буду говорить о Сирии и об Украине», — заявил Трамп.

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Он также сообщал, что они обсуждали действия России с премьером Великобритании Мэй.

«Конечно, мы обсуждали деятельность России, включая использование нервно-паралитического яда», — сказал он.

Трамп оптимистически настроен относительно грядущей встречи с Путиным.

«Что я буду делать с Путиным? Я поговорю с ним! Возможно, там не произойдут удивительные вещи, но отношения (с Россией. — Авт.) улучшаться!» — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Трамп не исключил, что они с президентом России Владимиром Путиным станут друзьями.